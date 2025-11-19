Louis van Gaal is door de Belgische voetbalbond (KBVB) gepolst om Domenico Tedesco op te volgen, nadat hij in januari werd ontslagen. Volgens Het Laatste Nieuws vormden de salariseisen van de Nederlander echter een obstakel. Van Gaal zou de bond vervolgens op geheel eigen wijze hebben afgewezen.

Begin dit jaar werd Tedesco ontslagen als bondscoach van België na een dramatisch verlopen Nations League. In een groep met Italië, Frankrijk en Israël eindigden De Rode Duivels met slechts vier punten op de derde plaats. Israël had net zo veel punten vergaard, maar had een slechter doelsaldo.

Al voor het ontslag van Tedesco werd Van Gaal genoemd als mogelijke opvolger, maar hij bleef als adviseur actief bij Ajax. Uiteindelijk viel de keuze op Rudi Garcia. Onder de Fransman wist België zich afgelopen week te plaatsen voor het WK van komende zomer in Canada, Mexico en de Verenigde Staten.

Het Laatste Nieuws onthult dat de KBVB voor het aanstellen van Garcia wel heeft gesproken met Van Gaal. De 74-jarige trainer zou voorzichtig zijn gepolst, maar al snel bleek dat hij financieel niet haalbaar was voor België. De Nederlander reageerde daar op karakteristieke wijze op: “Dan wens ik jullie veel succes met jullie goedkopere keuze.”