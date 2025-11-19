Live voetbal

Louis van Gaal (74) geeft glimlachend een update over gezondheid

Louis van Gaal (74) geeft glimlachend een update over gezondheid
Foto: © Imago
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
19 november 2025, 11:14

Louis van Gaal (74) heeft tegenover Sportnieuws.nl een positieve update gegeven over zijn gezondheid. De oud-bondscoach van het Nederlands elftal kreeg vier jaar geleden de diagnose prostaatkanker, maar laat weten dat hij daar inmiddels geen last meer van heeft.

Van Gaal was aanwezig bij de boekpresentatie van Baba, een boek over voormalig international Tijani Babangida, waarvoor hij het voorwoord schreef. De oud-trainer vertelde dat hij zich de afgelopen periode steeds beter is gaan voelen: “In vergelijking met de laatste drie jaar gaat het steeds beter. De laatste operatie is een jaar geleden, dus ik heb bijna alles wel achter de rug.”

Ook over zijn actuele gezondheid is Van Gaal optimistisch: “Mijn waarden blijven heel laag, dus ik mag hopen dat het goed komt. Ik sta hier vrij positief.”

Eerder deelde Van Gaal bij Humberto openhartig hoe zwaar de periode met prostaatkanker voor hem was: “Ik moest luiers dragen en dat was verschrikkelijk. Ik ben een schone jongen. Het deed me pijn dat ik alles moest laten lopen. Om het niet te laten opvallen, droeg ik donkere pantalons. Bij het gala van de Keuken Kampioen Divisie heb ik schalen uitgereikt terwijl ik in mijn broek plaste. Niemand zei wat, maar ik schaamde me wel. Gelukkig is dat nu allemaal achter de rug.”

Terugkeer als trainer?

Sportnieuws.nl vroeg Van Gaal ook naar een eventuele rentree als trainer. De oud-bondscoach is daar duidelijk over: “Op dit moment gaan mijn vrouw, kinderen en kleinkinderen voor. Zij hebben altijd moeten leven met een opa, man of vader die altijd de druk van de media moest presteren.”

Docker
Docker
Heftig als je zoiets meemaakt. Gelukkig staan de zaken er nu veel beter voor.

FrankdeG
FrankdeG
Fijn dat het beter gaat met de beste Nederlandse trainer aller tijden.

Docker
Docker
Yes!

