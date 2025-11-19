Louis van Gaal vindt het zorgelijk dat er tegenwoordig maar weinig spelers uit de Eredivisie worden opgeroepen voor het Nederlands elftal. Dat laat hij weten tegenover Sportnieuws.nl. De voormalig bondscoach zag dat er afgelopen maandag tegen Litouwen (4-0) geen enkele speler uit de Nederlandse competitie aan de aftrap stond.

In de afgelopen interlandperiode riep de huidige bondscoach met Luciano Valente, Quinten Timber (beiden Feyenoord) en Jerdy Schouten (PSV) slechts drie spelers uit de Eredivisie op voor Oranje. In eerste instantie was ook Wout Weghorst van Ajax geselecteerd, maar hij ontbrak uiteindelijk wegens zijn fitheid, waardoor Emmanuel Emegha werd opgeroepen. Van Gaal vindt deze ontwikkeling zorgwekkend, zo meldt Sportnieuws.nl.

“Ik heb niemand uit de Nederlandse competitie kunnen ontdekken”, begint de oud-bondscoach, die meteen de vergelijking met zichzelf trekt. “Op mijn laatste WK speelden er nog een stuk of zes uit de Eredivisie. Dus dat is wel een groot verschil”, vervolgt Van Gaal.

De woorden van Van Gaal kloppen niet helemaal, maar dat hij destijds meer Eredivisie-spelers selecteerde, staat buiten kijf. Van Gaal nam liefst twaalf voetballers uit de Nederlandse competitie mee naar Qatar: Justin Bijlow (Feyenoord), Remko Pasveer (Ajax), Andries Noppert (sc Heerenveen), Daley Blind, Jurriën Timber, Steven Berghuis, Davy Klaassen, Kenneth Taylor en Steven Bergwijn (allemaal Ajax), Cody Gakpo, Luuk de Jong en Xavi Simons (allen PSV).

“Spelers uit de Nederlandse competitie kunnen het verschil niet meer maken. Het niveau is echt wel minder geworden, en dat kun je ook wel zien”, stelt de oud-bondscoach. Oranje plaatste zich deze week officieel voor het WK van 2026.