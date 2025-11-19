Live voetbal

Louis van Gaal ziet zorgelijke situatie bij Oranje door huidige niveau Eredivisie

Louis van Gaal in Johan Cruijff ArenA
Foto: © Imago
19 november 2025, 10:13   Bijgewerkt: 10:38

Louis van Gaal vindt het zorgelijk dat er tegenwoordig maar weinig spelers uit de Eredivisie worden opgeroepen voor het Nederlands elftal. Dat laat hij weten tegenover Sportnieuws.nl. De voormalig bondscoach zag dat er afgelopen maandag tegen Litouwen (4-0) geen enkele speler uit de Nederlandse competitie aan de aftrap stond.

In de afgelopen interlandperiode riep de huidige bondscoach met Luciano Valente, Quinten Timber (beiden Feyenoord) en Jerdy Schouten (PSV) slechts drie spelers uit de Eredivisie op voor Oranje. In eerste instantie was ook Wout Weghorst van Ajax geselecteerd, maar hij ontbrak uiteindelijk wegens zijn fitheid, waardoor Emmanuel Emegha werd opgeroepen. Van Gaal vindt deze ontwikkeling zorgwekkend, zo meldt Sportnieuws.nl.

“Ik heb niemand uit de Nederlandse competitie kunnen ontdekken”, begint de oud-bondscoach, die meteen de vergelijking met zichzelf trekt. “Op mijn laatste WK speelden er nog een stuk of zes uit de Eredivisie. Dus dat is wel een groot verschil”, vervolgt Van Gaal.

De woorden van Van Gaal kloppen niet helemaal, maar dat hij destijds meer Eredivisie-spelers selecteerde, staat buiten kijf. Van Gaal nam liefst twaalf voetballers uit de Nederlandse competitie mee naar Qatar: Justin Bijlow (Feyenoord), Remko Pasveer (Ajax), Andries Noppert (sc Heerenveen), Daley Blind, Jurriën Timber, Steven Berghuis, Davy Klaassen, Kenneth Taylor en Steven Bergwijn (allemaal Ajax), Cody Gakpo, Luuk de Jong en Xavi Simons (allen PSV).

“Spelers uit de Nederlandse competitie kunnen het verschil niet meer maken. Het niveau is echt wel minder geworden, en dat kun je ook wel zien”, stelt de oud-bondscoach. Oranje plaatste zich deze week officieel voor het WK van 2026.

6 reacties
6 reacties
21
279 Reacties
14 Dagen lid
487 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Wat een onzin van Louis weer. Het is geen probleem dat er minder Eredivisiespelers in Oranje staan, het is juist een compliment aan het Nederlandse voetbal. De beste jongens spelen tegenwoordig sneller in topcompetities bij grotere clubs. Als we wel met een half Eredivisie-elftal zouden spelen, dan moest je je zorgen maken over het niveau. Dit is gewoon een normale, gezonde ontwikkeling.

Vrij Dag
203 Reacties
550 Dagen lid
274 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dit heb ik al vaker geschreven, gisteren voor de laatste keer.. Wie dit niet ziet is blind. Kees Smit zou de nieuwe Pedri moeten zijn. IK heb het niet gezien tegen Israel. Wel in de competitie.. Taylor ontwikkelt zich totaal niet. Timber idem dito Zo lang je in Nederland blijft ballen word je niet beter

Docker
54 Reacties
3 Dagen lid
102 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ik ben van mening dat van Gaal gelijk heeft. Het niveau van spelers in de Eredivisie is om het zo maar te zeggen Eredivisiewaardig, en maar zelden meer dan dat. Er zijn er een paar die misschien boven het maaiveld uitstijgen, maar NL "produceert" al decennia lang vrijwel geen één wereldtopper meer. Spelers die qua niveau vergelijkbaar zijn met Cruijff, van Basten, Bergkamp, Robben, Rijkaard, ze zijn er niet. Ja dat zijn mensen uit het verleden, dat snap ik wel, maar dat waren voetballers met buitengewone kwaliteiten en dat zie ik zelfs in de goede spelers van nu niet terug. Spelers als Kees Smit of Til, of Reijnders om er maar eens een paar te noemen, prima spelers maar altijd nog een paar klassen lager dan de echt grote Nederlanders. Je ziet ook dat de status van NL als voetballand is gedaald, mede hierdoor. Het NL voetbal staat de laatste decennia in een soort stilstand.

Klantenservice
1.665 Reacties
957 Dagen lid
18.262 Likes
Klantenservice
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Denk dat het iets genuanceerder gezien moet worden. Ben het er absoluut mee eens dat wij in Nederland geen sterke competitie hebben. We zijn een opleidingsland. We zijn een tussenstap voor spelers. Speler die in die tussenstap zitten, zijn vaak ook nog niet op het niveau van international. Je ziet wel het talent, en misschien komt het er in de toekomst uit. Maar nu al direct nog niet. Daarbij moet je ook niet vergeten dat spelers steeds sneller vanuit Nederland de stap naar het buitenland maken. Eenmaal in het buitenland maak je niet snel meer de stap terug. Op het moment dat die speler dus klaar zijn voor Oranje, zitten ze al niet meer in de eredivisie door die vroege overstap. Ik denk ook dat je het niet helemaal kunt vergelijken met zijn laatste jaar als bondscoach. Sommige oproepen waren discutabel naar mijn mening, en er zitten ook spelers bij die het buitenland al achter de rug hadden en op latere leeftijd terugkeerde naar de eredivisie. Dat is toch een andere situatie. Je kunt daardoor denk ik eerder zeggen: spelers uit de eredivisie zetten tegenwoordig sneller/te snel de stap naar het buitenland. Of: spelers uit de eredivisie zijn sneller klaar voor een stap naar het buitenland. Is maar net van welke kant je het wil bekijken.

boyke
1.106 Reacties
957 Dagen lid
5.979 Likes
boyke
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Helaas gaan er nu veel meer jeugdspelers naar andere landen en bij van Gaal was dat nog niet zo erg. Die kon putten uit spelers van onze eigen competitie. Nu gaan spelers al op vele jongere leeftijd naar het buitenland omdat die daar meer heil zien maar ook dat die landen graag spelers in Nederland kopen vanwege dat ze nog betaalbaar zijn t.o.v. andere landen. Het zou beter zijn als er eens een geheel nieuwe regel komt per land en club. Clubs zijn verplicht een X aantal spelers nog maar van Buitenland te mogen opstellen. X aantal jeugdspelers uit eigen opleiding. Nederlandse clubs daar lopen ook veel Buitenlandse spelers rond waardoor er geen goede doorstroming is vanuit de jeugd en snel vertrekken. Ook de verdiensten zijn veel hoger en mede is ook de KNVB schuldig aan hun systeem met name v.d. Zee met zijn doordrammen van de piramide vorm.

Klantenservice
1.665 Reacties
957 Dagen lid
18.262 Likes
Klantenservice
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@boyke ik snap gedachte, maar ik denk dat we onszelf dan ook in de vingers snijden. Dit is namelijk ook het verdienmodel van de eredivisie; een tussenstap en doorverkopen. Wanneer er een limiet komt op buitenlandse spelers, gaan we ook minder verkopen. Dat betekent minder inkopen en een groter gat met de andere competities.

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

