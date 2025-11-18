Mike Verweij vreest dat de KNVB in de zoektocht naar een opvolger voor Ronald Koeman weleens uit zou kunnen komen bij een buitenlandse trainer. In de podcast Kick-Off van De Telegraaf noemt de journalist dat scenario onder meer van een 'mes in de rug van de CBV', de vakvereniging voor trainers in het Nederlandse betaald voetbal.

Nu Oranje geplaatst is voor het WK van 2026 barst de discussie los over de toekomst van Koeman. Plakt de huidige bondscoach er na het toernooi in de Verenigde Staten, Mexico en Canada er nog twee jaar aan vast? Of maakt hij plaats voor een opvolger? Eén man stelt zich vast nadrukkelijk kandidaat: PSV-trainer Peter Bosz liet deze week al weten dat hij het trainen van Oranje 'een enorme eer' zou vinden.

In zijn column in De Telegraaf stelde Driessen maandag vast dat 'het steekspel' tussen Bosz en Koeman over het bondscoachschap inmiddels is begonnen. De chef voetbal van de ochtendkrant ziet buiten het duo eigenlijk geen realistische kandidaten. Zo zouden Koeman én Bosz zich niet bedreigd hoeven voelen door een eventuele kandidatuur van 'procestrainer' Erik ten Hag. Het doorschuiven van Jong Oranje-coach Michael Reiziger zou Driessen eveneens 'bijzonder onverstandig' vinden.

Verweij ziet echter nog wel een andere optie, zo zegt hij in de podcast. "Wat mij opviel in de column van Valentijn, en dan gaan er weer een hoop mensen over hem heen vallen... er worden vier scenario's geschetst: Bosz, Koeman, Ten Hag en Reiziger. Maar Valentijn noemde een optie, en ik ben bang dat Nigel de Jong en Clarence Seedorf daar ook weleens op terecht zouden kunnen komen, dat ze een buitenlandse coach zouden kunnen halen. Dat zou rampzalig zijn voor het Nederlandse voetbal", aldus de journalist.

Driessen ziet het zover niet komen: "Op het moment dat coaches als Koeman, Ten Hag en Bosz beschikbaar zijn en je passeert die, dan passeer je alles waar het Nederlandse voetbal én de trainersopleiding - die door de KNVB wordt gegeven - voor staat." Verweij vult aan: "Dat is ongeveer de duurste van Europa, dan steek je echt het mes in de rug van het CBV. Waarom De Jong en Seedorf een buitenlandse coach zouden willen? Ik wil niet zeggen dat het uitvinders zijn, maar dat is natuurlijk ook wel interessant om te doen."

Driessen sluit 'kaart van de diversiteit' niet uit

Driessen verwacht eerder dat het duo De Jong-Seedorf 'de kaart van de diversiteit' zou gaan trekken: "Er is nog nooit een iemand met een allochtone achtergrond bondscoach geweest, dus dat zou ook een overweging kunnen zijn. Henk ten Cate was de beste bondscoach die het Nederlands elftal nooit heeft gekregen. Misschien willen zij die weg wél bewandelen." Ten Cate is overigens 'gewoon' geboren in Amsterdam, maar beschikt natuurlijk wél over Surinaamse roots. Datzelfde geldt voor Frank Rijkaard, die tussen 1998 en 2000 bondscoach van Oranje was.

Happel laatste buitenlandse bondscoach van Oranje

De legendarische Ernst Happel was in 1978 de laatste buitenlandse bondscoach van Oranje. Onder leiding van de Oostenrijker reikte Nederland op het WK in Argentinië tot de finale, die verloren ging tegen het gastland. Vooral in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog werd Oranje door meerdere Engelse coaches geleid, waaronder de legendarische Bob Glendenning - die tussen 1923 en 1940 liefst 88 keer op de bank zat. In de jaren vijftig kende Oranje meerdere Oostenrijkse bondscoaches, tussen 1957 en 1964 zwaaide de Roemeen Elek Schwartz de scepter. De Duitser Georg Kessler (1966-1970) was de laatste niet-Nederlander vóór Happel die Oranje onder zijn hoede had.