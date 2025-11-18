De eerste tegenstander van Oranje in de interlandperiode van maart lijkt bekend te zijn. Ståle Solbakken, de bondscoach van Noorwegen, verklapte tegenover VG dat zijn land werkt aan een uitwedstrijd in Nederland.

Het Nederlands elftal plaatste zich maandagavond voor het WK van komende zomer in Canada, Mexico en de Verenigde Staten door met ruime cijfers te winnen van Litouwen (4-0). Voorafgaand aan het duel sprak Ronald Koeman zijn wensen voor de interlands van maart al uit: oefenen in eigen huis tegen een tegenstander uit Europa en een uit Zuid-Amerika. Daarbij liet hij in het midden aan welke landen de KNVB denkt.

Inmiddels lijkt duidelijk te zijn welke Europese tegenstander Nederland hoopt te treffen in maart. Na afloop van de 1-4 zege op Italië praatte Solbakken namelijk zijn mond voorbij. “Nu zeg ik misschien te veel, maar we werken keihard aan een uitwedstrijd tegen Nederland”, gaf de bondscoach van Noorwegen aan tegenover VG. De krant heeft navraag gedaan bij de Noorse voetbalbond, maar die wil niet bevestigen dat er een oefenduel tussen Nederland en het Scandinavische land op de planning staat.

Noorwegen plaatste zich afgelopen week voor het eerst sinds 1998 voor het WK en deed dat op fantastische wijze. De Noren wonnen alle wedstrijden in groep I en eindigden met een doelsaldo van +32. Nummer twee Italië werd met 3-0 en 1-4 verslagen, terwijl de grootste zege werd geboekt in eigen huis tegen Moldavië: 11-1. Met zestien treffers was Erling Haaland de grote man aan Noorse zijde.