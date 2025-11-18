Live voetbal

Noorse bondscoach praat mond voorbij: ‘Werken aan uitwedstrijd tegen Nederland’

Ståle Solbakken van Noorwegen
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
18 november 2025, 16:33   Bijgewerkt: 17:32

De eerste tegenstander van Oranje in de interlandperiode van maart lijkt bekend te zijn. Ståle Solbakken, de bondscoach van Noorwegen, verklapte tegenover VG dat zijn land werkt aan een uitwedstrijd in Nederland.

Het Nederlands elftal plaatste zich maandagavond voor het WK van komende zomer in Canada, Mexico en de Verenigde Staten door met ruime cijfers te winnen van Litouwen (4-0). Voorafgaand aan het duel sprak Ronald Koeman zijn wensen voor de interlands van maart al uit: oefenen in eigen huis tegen een tegenstander uit Europa en een uit Zuid-Amerika. Daarbij liet hij in het midden aan welke landen de KNVB denkt.

Artikel gaat verder onder video

Inmiddels lijkt duidelijk te zijn welke Europese tegenstander Nederland hoopt te treffen in maart. Na afloop van de 1-4 zege op Italië praatte Solbakken namelijk zijn mond voorbij. “Nu zeg ik misschien te veel, maar we werken keihard aan een uitwedstrijd tegen Nederland”, gaf de bondscoach van Noorwegen aan tegenover VG. De krant heeft navraag gedaan bij de Noorse voetbalbond, maar die wil niet bevestigen dat er een oefenduel tussen Nederland en het Scandinavische land op de planning staat.

Noorwegen plaatste zich afgelopen week voor het eerst sinds 1998 voor het WK en deed dat op fantastische wijze. De Noren wonnen alle wedstrijden in groep I en eindigden met een doelsaldo van +32. Nummer twee Italië werd met 3-0 en 1-4 verslagen, terwijl de grootste zege werd geboekt in eigen huis tegen Moldavië: 11-1. Met zestien treffers was Erling Haaland de grote man aan Noorse zijde.

➡️ Meer Oranje nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Dit is wanneer de loting voor het WK 2026 plaatsvindt

Loting van WK 2026 op 5 december: Oranje in Pot 1

  • Gisteren, 23:25
  • Gisteren, 23:25
Johan Derksen

Discussie bij Vandaag Inside: welk cijfer verdient Ronald Koeman bij Oranje?

  • Gisteren, 22:35
  • Gisteren, 22:35
Johan Derksen

Derksen schaalt Reijnders hoger in dan De Jong: 'De absolute vedette van Oranje'

  • Gisteren, 22:22
  • Gisteren, 22:22
0 1 reactie
Reageren
1 reactie
Martin0345
224 Reacties
870 Dagen lid
1.245 Likes
Martin0345
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Mooie test tegen een zeer sterke voorhoede

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Martin0345
224 Reacties
870 Dagen lid
1.245 Likes
Martin0345
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Mooie test tegen een zeer sterke voorhoede

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Ståle Solbakken

Ståle Solbakken
Functie: Coach
Leeftijd: 57 jaar (27 feb. 1968)

Meer info

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel