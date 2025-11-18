Valentijn Driessen is absoluut niet te spreken over het niveau dat Oranje de afgelopen tijd laat zien. Nederland won weliswaar met ruime cijfers van Litouwen, maar dat is volgens de verslaggever geen maatstaf. Driessen is dan ook van mening dat de lat omhoog moet om wat van het WK te maken.

Oranje wist zich maandagavond te plaatsen voor het WK van komende zomer in Canada, Mexico en de Verenigde Staten, door met 4-0 van Litouwen te winnen. Toch is er volgens Driessen weinig reden voor hosanna, zo zegt hij in een video-item van De Telegraaf. “Je moet bij alles de kanttekening zetten dat dit Litouwen is, de nummer 146 van de wereld. Dat stelt gewoon niet veel voor”, tempert hij de stemming.

Als voorbeeld neemt Driessen het optreden van Donyell Malen. “Hij maakte een geweldige goal, maar tegen Polen hebben we hem niet gezien. En dat geldt voor heel veel spelers. Tegen Litouwen wordt alles een stuk makkelijker, maar om dan met zijn allen de polonaise te lopen omdat we met ruime score winnen… Dat schiet niet op. Als je daarin gaat geloven, wordt het nooit wat op een WK. Je moet de lat veel hoger leggen.”

Dat Koeman na afloop van de zege niet helemaal tevreden was, doet Driessen dan ook goed. “Dan kan hij het uiterste uit deze spelersgroep halen”, stelt de journalist. “Want als je met dit tevreden bent, hierop gaat voortborduren en zeggen dat dit de norm is die je moet halen, hoe hoog je de lat legt, dan is dat veel te laag om potten te breken op een WK.”