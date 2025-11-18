was maandagavond tegen Litouwen (4-0) trefzeker vanaf de penaltystip. Normaal gesproken neemt de strafschoppen bij Oranje. De spits besloot echter uit zichzelf om de bal voor het groepsgevoel aan Gakpo te laten, zo laat de vleugelspeler weten bij de NOS.

Nederland wist zich maandagavond te plaatsen voor het WK van komende zomer door met ruime cijfers van Litouwen te winnen. Na bijna een uur spelen kreeg Oranje een penalty voor een ongelukkige handsbal van de bezoekers. Veel kijkers spraken schande van de beslissing en ook Ibrahim Afellay begreep niet waarom Nederland een penalty kreeg. Uiteindelijk ging Gakpo achter de bal staan om Oranje op 2-0 te zetten.

Artikel gaat verder onder video

“Memphis is penaltynemer nummer één. Maar toen gaf hij de bal opeens aan mij. Daar was ik heel blij mee”, gaf de buitenspeler na afloop van de wedstrijd aan bij de NOS. Daar hoefde hij Depay niet om te vragen. “Nee dat was niet nodig. Het is heel erg gul van hem. En heel erg belangrijk voor het team. Niet omdat ik het nu ben, maar het laat zien dat we het echt met zijn allen doen.”

Dat is ook wat Depay tegen Gakpo zei toen de aanvaller van Liverpool de bal kreeg. “Hij zei tegen me: ‘We doen dit met zijn allen’. Het laat zien hoe we binnen de ploeg met elkaar omgaan.” Dat Gakpo in zijn loopbaan een stuk minder strafschoppen heeft gemist dan Depay, is volgens hem niet relevant. “We weten dat hij fantastische penalty’s kan nemen. En hij heeft er in zijn carrière al veel meer genomen dan ik. Dat hij de bal dan op dit moment toch afgeeft aan mij, daardoor groei je als team.”