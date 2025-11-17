Afellay over penaltymoment: 'Hierdoor heb je een hekel aan de VAR'

Ibrahim Afellay snapt er niks van dat Nederland in de tweede helft tijdens het duel met Litouwen een penalty kreeg. In eerste instantie leek niemand van Oranje te appelleren, maar arbiter Luís Godinho werd naar het VAR-scherm gehaald.

Tijdens de nabeschouwing van de NOS vraagt presentator Sjoerd van Ramshorst aan Afellay 'wat dit nou voor penalty was'. De beelden van het moment worden dan weer getoond, waarop goed te zien is dat Matthijs de Ligt de bal op de arm van Artemijus Tutyskinas kopt. De verdediger van Litouwen heeft echter geen zicht op die arm, raakt de bal maar heel lichtjes en stond dicht op De Ligt. Online was er veel kritiek op het feit dat hier een penalty voor gegeven werd, ook vanuit de Nederlandse bevolking.

Artikel gaat verder onder video

Afellay vond het zelf ook geen strafschop. "Dit is waarom je soms een bloedhekel hebt aan de VAR. Die jongen (Tutyskinas, red.) gaat gewoon naar de bal toe en maakt een natuurlijke beweging, omdat hij een sprong maakt naar voren toe." Pierre van Hooijdonk vult aan: "Ja, dan zitten je armen niet meer langs je lichaam." Van Ramshorst vindt dat de regels rondom strafschoppen aangepast moeten worden.

Wat vervolgens opviel is dat niet Memphis Depay, maar Cody Gakpo achter de penalty ging staan. Het is niet duidelijk of er nieuwe afspraken zijn omtrent de penaltynemer, maar Gakpo schoot de bal weer koeltjes achter de doelman van de tegenstander, in dit geval Edvinas Gertmonas. "Dit ging in goede harmonie", stelt Afellay, die ook zag dat Memphis de bal aan Gakpo gaf. Uiteindelijk speelde Oranje zich nog naar een 4-0 eindstand