krijgt na Nederland - Litouwen als enige Oranje-speler een onvoldoende van het Algemeen Dagblad. De topscorer aller tijden speelde in de Johan Cruijff ArenA 'niet zijn beste interland', noteert verslaggever Johan Inan van de ochtendkrant. Met een 7,5 waren de twee buitenspelers van dienst, en , volgens Inan de beste spelers aan Nederlandse zijde.

Oranje verzekerde zich maandagavond met een 4-0 zege op Litouwen definitief van de groepswinst in de WK-kwalificatiereeks. Tijjani Reijnders zorgde na een kwartier spelen voor de openingstreffer, waarna Oranje in de tweede helft door drie goals in amper vier minuten tijd (een benutte penalty van Gakpo en treffers van Xavi Simons en Malen) uitliep naar een probleemloze zege. De overwinning houdt niet alleen in dat Nederland zich rechtstreeks heeft geplaatst voor het eindtoernooi in de Verenigde Staten, maar óók dat het bij de WK-loting op vrijdag 5 december a.s. één van de groepshoofden zal zijn.

Artikel gaat verder onder video

Inan deelt in zijn rapport van Oranje elf voldoendes uit, aan tien basisspelers plus bondscoach Ronald Koeman. Memphis is de enige die het met een onvoldoende moet doen, de spits van Corinthians krijgt een 5 voor zijn optreden. "De aanvalsleider speelde niet zijn beste interland. Weinig lukte bij Memphis, die constant een paar Litouwers op de hielen had", noteert de verslaggever. Inan zag dat Memphis na een klein uur spelen een uitgelezen mogelijkheid kreeg op zijn 56e doelpunt voor Oranje, toen de Portugese scheidsrechter Daniel Godinho tot verbijstering van velen naar de stip wees. Die kans liet echter aan zich voorbijgaan: "Memphis liet Gakpo het cadeautje uitpakken."

De beste twee aan Oranje-zijde waren, afgaande op de cijfers van Inan, Gakpo en Malen. De buitenspelers krijgen allebei een 7,5 van de verslaggever. "Gakpo trok de lijn van deze kwalificatiereeks door, door continu dreigend te zijn en ook garant te staan voor rendement", schrijft Inan, die wel opmerkt dat de Liverpool-aanvaller in de openingsfase twee kansen kreeg waar er 'best eentje van in had gemogen'. Ook moet Gakpo volgens Inan 'minder gokken bij het meeverdedigen': "Tegen een topland wordt zo’n laks luchtduel komende zomer in Mexico, Amerika of Canada genadeloos afgestraft."

Malen maakte op Inan een 'getergde indruk': "Het is vaak alles of niets bij Malen en tegen Litouwen was het alles. Met zijn explosiviteit stichtte hij steevast gevaar." De aanvaller van Aston Villa bepaalde na 62 minuten de eindstand op 4-0 toen hij een snelle uitbraak na een Litouwse corner verzilverde met een schitterende afronding. "Een bekroning voor een sterk optreden", aldus Inan.