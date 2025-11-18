Live voetbal

AD geeft alleen Memphis onvoldoende na Nederland - Litouwen: 'Weinig lukte bij hem'

Het Nederlands elftal voorafgaand aan het duel met Litouwen op 17 november 2025
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
18 november 2025, 08:41

Memphis Depay krijgt na Nederland - Litouwen als enige Oranje-speler een onvoldoende van het Algemeen Dagblad. De topscorer aller tijden speelde in de Johan Cruijff ArenA 'niet zijn beste interland', noteert verslaggever Johan Inan van de ochtendkrant. Met een 7,5 waren de twee buitenspelers van dienst, Cody Gakpo en Donyell Malen, volgens Inan de beste spelers aan Nederlandse zijde.

Oranje verzekerde zich maandagavond met een 4-0 zege op Litouwen definitief van de groepswinst in de WK-kwalificatiereeks. Tijjani Reijnders zorgde na een kwartier spelen voor de openingstreffer, waarna Oranje in de tweede helft door drie goals in amper vier minuten tijd (een benutte penalty van Gakpo en treffers van Xavi Simons en Malen) uitliep naar een probleemloze zege. De overwinning houdt niet alleen in dat Nederland zich rechtstreeks heeft geplaatst voor het eindtoernooi in de Verenigde Staten, maar óók dat het bij de WK-loting op vrijdag 5 december a.s. één van de groepshoofden zal zijn.

Artikel gaat verder onder video

Inan deelt in zijn rapport van Oranje elf voldoendes uit, aan tien basisspelers plus bondscoach Ronald Koeman. Memphis is de enige die het met een onvoldoende moet doen, de spits van Corinthians krijgt een 5 voor zijn optreden. "De aanvalsleider speelde niet zijn beste interland. Weinig lukte bij Memphis, die constant een paar Litouwers op de hielen had", noteert de verslaggever. Inan zag dat Memphis na een klein uur spelen een uitgelezen mogelijkheid kreeg op zijn 56e doelpunt voor Oranje, toen de Portugese scheidsrechter Daniel Godinho tot verbijstering van velen naar de stip wees. Die kans liet echter aan zich voorbijgaan: "Memphis liet Gakpo het cadeautje uitpakken."

De beste twee aan Oranje-zijde waren, afgaande op de cijfers van Inan, Gakpo en Malen. De buitenspelers krijgen allebei een 7,5 van de verslaggever. "Gakpo trok de lijn van deze kwalificatiereeks door, door continu dreigend te zijn en ook garant te staan voor rendement", schrijft Inan, die wel opmerkt dat de Liverpool-aanvaller in de openingsfase twee kansen kreeg waar er 'best eentje van in had gemogen'. Ook moet Gakpo volgens Inan 'minder gokken bij het meeverdedigen': "Tegen een topland wordt zo’n laks luchtduel komende zomer in Mexico, Amerika of Canada genadeloos afgestraft."

Malen maakte op Inan een 'getergde indruk': "Het is vaak alles of niets bij Malen en tegen Litouwen was het alles. Met zijn explosiviteit stichtte hij steevast gevaar." De aanvaller van Aston Villa bepaalde na 62 minuten de eindstand op 4-0 toen hij een snelle uitbraak na een Litouwse corner verzilverde met een schitterende afronding. "Een bekroning voor een sterk optreden", aldus Inan.

➡️ Meer Nederlands elftal nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Afellay

Afellay over penaltymoment: 'Hierdoor heb je een hekel aan de VAR'

  • Gisteren, 23:53
  • Gisteren, 23:53
Van Hooijdonk en Afellay NOS

Van Hooijdonk en Afellay vol lof over debuut Valente in Oranje: 'Ik vind hem heel, héél bijzonder'

  • Gisteren, 23:44
  • Gisteren, 23:44
Virgil van Dijk met andere spelers van het Nederlands elftal

'Gejuich, gejoel en applaus' in kleedkamer Oranje na wedstrijd tegen Litouwen

  • Gisteren, 23:40
  • Gisteren, 23:40
0 1 reactie
Reageren
1 reactie
Docker
11 Reacties
1 Dag lid
13 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Depay onvoldoende inderdaad. Maar Geertruida vond ik echt de slechtste. Daar gaat niets van uit.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Docker
11 Reacties
1 Dag lid
13 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Depay onvoldoende inderdaad. Maar Geertruida vond ik echt de slechtste. Daar gaat niets van uit.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Nederland - Litouwen

4 - 0
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: WK Kwalificatie Europa
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/United States

Meer info

Memphis Depay

Memphis Depay
SC Corinthians Paulista
Team: Corinthians
Leeftijd: 31 jaar (13 feb. 1994)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025
Corinthians
21
5
2025
Corinthians
12
2
2024/2025
Atlético
-
-
2024
Corinthians
11
7

Meer info

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel