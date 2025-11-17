Live voetbal

Koeman mikt op oefentegenstanders uit Europa en Zuid-Amerika

Ronald Koeman
Foto: © Imago
Dominic Mostert
17 november 2025, 06:55

Het Nederlands elftal hoopt in maart 2026 te oefenen tegen een Europees en een Zuid-Amerikaans land. Dat liet Ronald Koeman weten op de persconferentie van zondag.

Plaatsing voor het WK 2026 kan Oranje eigenlijk niet meer ontgaan. In maart hoeft de ploeg van Koeman dus geen play-offs te spelen, maar kunnen alvast patronen worden ingeslepen richting het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. De KNVB is op zoek naar twee tegenstanders: één uit Europa en één uit Zuid-Amerika.

“We hebben ideeën met twee tegenstanders. We zijn op zoek naar een Europese en een Zuid-Amerikaanse tegenstander”, zei Koeman. Namen van landen noemde hij niet. De keuze zal ook pas na de loting van 5 december worden gemaakt, want doorgaans oefenen landen niet tegen elkaar als ze weten dat ze elkaar op een eindtoernooi gaan tegenkomen.

In de weken voor het WK zal Oranje ook nog enkele oefenwedstrijden spelen, zoals gebruikelijk voor een eindtoernooi. Oranje heeft voor het eerst sinds 2014 een 'normale' voorbereiding op een WK. In 2018 deed de ploeg niet mee; in 2022 vond het WK plaats in november/december,.   

Ronald Koeman

Ronald Koeman
Functie: Coach
Leeftijd: 62 jaar (21 mrt. 1963)

Nederlands Elftal nieuws

