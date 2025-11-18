Louis van Gaal heeft zijn visie op de toekomst van Ajax gedeeld. Tijdens de presentatie van het boek van oud-speler Tijani Babangida sprak hij over zijn rol als adviseur en de kansen van de club om weer succesvol te worden. De voormalig bondscoach gelooft dat de Amsterdammers over twee of drie jaar weer de oude kunnen zijn, als ze zijn adviezen opvolgen.

Van Gaal, die momenteel als adviseur bij Ajax betrokken is, benadrukte dat hij denkt te weten wat de club nodig heeft om uit de huidige crisis te komen. “Een adviseur geeft zijn adviezen en degenen die de adviezen krijgen, doen ermee wat ze willen. Dat is heel wat anders dan verantwoordelijkheid dragen”, zegt hij tegen de NOS.

Artikel gaat verder onder video

Hij geeft aan dat het nog twee tot drie jaar kan duren voordat Ajax weer op het oude niveau is, mits zijn adviezen worden opgevolgd. “Als ze mijn lijn volgen, maar ze volgen niet altijd mijn lijn”, aldus Van Gaal.

Van Gaal reageert op kritiek

Rob Jansen, de zaakwaarnemer van de onlangs ontslagen trainer John Heitinga, uitte in een podcast kritiek op de rol van de adviseur en voetbalcommissaris Danny Blind. Jansen stelde dat Van Gaal 'duizend procent' door Blind gemanipuleerd is. De adviseur reageert: “Dat mag, maar het slaat echt nergens op.”

Ondanks de uitdagingen blijft de voormalig coach zich inzetten voor de club. “Ik probeer te helpen. Het is heel moeilijk, maar ik moet het doen. Ik doe het voor mijn club.” Hoewel hij toegeeft dat de rol van adviseur niet op zijn lijf geschreven is, blijft hij optimistisch over de toekomst van de club.