Van Gaal: 'Rob Jansen mag het zeggen, maar het slaat nergens op!'

Louis van Gaal
Foto: © NOS
18 november 2025, 21:32

Louis van Gaal heeft zijn visie op de toekomst van Ajax gedeeld. Tijdens de presentatie van het boek van oud-speler Tijani Babangida sprak hij over zijn rol als adviseur en de kansen van de club om weer succesvol te worden. De voormalig bondscoach gelooft dat de Amsterdammers over twee of drie jaar weer de oude kunnen zijn, als ze zijn adviezen opvolgen.

Van Gaal, die momenteel als adviseur bij Ajax betrokken is, benadrukte dat hij denkt te weten wat de club nodig heeft om uit de huidige crisis te komen. “Een adviseur geeft zijn adviezen en degenen die de adviezen krijgen, doen ermee wat ze willen. Dat is heel wat anders dan verantwoordelijkheid dragen”, zegt hij tegen de NOS.

Hij geeft aan dat het nog twee tot drie jaar kan duren voordat Ajax weer op het oude niveau is, mits zijn adviezen worden opgevolgd. “Als ze mijn lijn volgen, maar ze volgen niet altijd mijn lijn”, aldus Van Gaal.

Van Gaal reageert op kritiek

Rob Jansen, de zaakwaarnemer van de onlangs ontslagen trainer John Heitinga, uitte in een podcast kritiek op de rol van de adviseur en voetbalcommissaris Danny Blind. Jansen stelde dat Van Gaal 'duizend procent' door Blind gemanipuleerd is. De adviseur reageert: “Dat mag, maar het slaat echt nergens op.”

Ondanks de uitdagingen blijft de voormalig coach zich inzetten voor de club. “Ik probeer te helpen. Het is heel moeilijk, maar ik moet het doen. Ik doe het voor mijn club.” Hoewel hij toegeeft dat de rol van adviseur niet op zijn lijf geschreven is, blijft hij optimistisch over de toekomst van de club.

Marc Overmars

Patrick Goots: 'Overmars wil zich waarschijnlijk niet in het wespennest van Ajax storten'

Prioriteit Ajax ligt bij nieuwe nummer zes, grote kans op huurdeal

Prioriteit Ajax ligt bij nieuwe nummer zes, grote kans op huurdeal

Verweij: 'Ajax heeft Huiberts, Begiristain en Maxwell benaderd, Cruijff lijkt meest realistisch'

Verweij: ‘Ajax heeft Huiberts, Begiristain en Maxwell benaderd, Cruijff lijkt meest realistisch’

avatar

Mijn hemel, ik krijg bijna medelijden met iedereen die Ajax nog een warm hart toedraagt. Wat een teksten weer van Louis. ‘Als ze mijn lijn volgen… maar ze volgen niet altijd mijn lijn.’ Dit soort zelfoverschatting is precies de reden dat Ajax momenteel in een puinhoop vol ego’s vastzit. Ajax heeft geen nieuwe adviezen van Louis nodig, maar een schoonmaak van mensen zoals Louis. Sterkte Ajacieden, er is nog een hele lange weg te gaan.

avatar

Kunt u aub stoppen met provocerende opmerkingen als "medelijden met iedereen die Ajax een warm hart toedraagt"en andere opmerkingen? Het is helemaal nergens voor nodig. Dat u een hekel aan Ajax en van Gaal heeft mag u zelf weten, maar het is onnodig en getuigd niet van respect om dat op deze manier te uiten. U bent er eerder ook al op aangsproken las ik pasgeleden. Ego's, zelfoverschatting...achterwege laten aub. Dat het uw club niet is en van Gaal ook niet, prima, maar u kunt ook reageren op een manier die niet storend is voor mensen die de club wél een warm hart toedragen.

avatar

@Docker Je leest mijn reactie echt veel te zwaar. Ik geef mijn mening over de uitspraken van Van Gaal, niet over de supporters. Dat jij ‘medelijden’ al als provocatie bestempelt, laat vooral zien hoe snel jij je aangevallen voelt zodra iemand kritisch is op Ajax. Ik mag Van Gaal egoïstisch vinden en zijn uitspraak ‘als ze mijn lijn volgen’ compleet misplaatst. Dat is gewoon inhoudelijke kritiek. Ik reageer op het voetbal en op wat er gezegd wordt, meer dan dat is het niet.

Mijn hemel, ik krijg bijna medelijden met iedereen die Ajax nog een warm hart toedraagt. Wat een teksten weer van Louis. ‘Als ze mijn lijn volgen… maar ze volgen niet altijd mijn lijn.’ Dit soort zelfoverschatting is precies de reden dat Ajax momenteel in een puinhoop vol ego’s vastzit. Ajax heeft geen nieuwe adviezen van Louis nodig, maar een schoonmaak van mensen zoals Louis. Sterkte Ajacieden, er is nog een hele lange weg te gaan.

avatar

Kunt u aub stoppen met provocerende opmerkingen als "medelijden met iedereen die Ajax een warm hart toedraagt"en andere opmerkingen? Het is helemaal nergens voor nodig. Dat u een hekel aan Ajax en van Gaal heeft mag u zelf weten, maar het is onnodig en getuigd niet van respect om dat op deze manier te uiten. U bent er eerder ook al op aangsproken las ik pasgeleden. Ego's, zelfoverschatting...achterwege laten aub. Dat het uw club niet is en van Gaal ook niet, prima, maar u kunt ook reageren op een manier die niet storend is voor mensen die de club wél een warm hart toedragen.

