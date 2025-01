Louis van Gaal genoemd voor nieuw bondscoachschap

Domenico Tedesco zal op korte termijn worden ontslagen als bondscoach van België, zo weet Het Laatste Nieuws. De krant loopt vast vooruit op zijn opvolger en komt onder meer bij Louis van Gaal uit als mogelijkheid.

Hoewel het ontslag van Tedesco bij België nog niet officieel is, zal dit volgens HLN slechts een kwestie van tijd zijn. Technisch directeur Vincent Mannaert heeft namelijk eind december onderhandeld met Sergio Conceição, die uiteindelijk werd aangesteld als trainer bij AC Milan. Volgens de krant is de KBVB op zoek naar een buitenlandse trainer. “Idealiter met een palmares dat ook de sterspelers kan overtuigen”, klinkt het.

De eerste naam die de krant vervolgens noemt, is die van Van Gaal. “Louis van Gaal (73) is vrij en is in principe ook betaalbaar, al speelt diens leeftijd niet in zijn voordeel”, schrijft HLN. De verwachting is dat Mannaert zeer spoedig een shortlist zal opstellen en hiermee naar het sportief comité van de Belgische bond zal stappen. Of Van Gaal ook op die lijst zal staan, valt gezien zijn leeftijd dus nog te bezien.

Belangrijke wedstrijden voor België

Voor de Belgen staan er in maart weer interlands op het programma. Onze zuiderburen werden in groep twee van Nations League A derde, waardoor er een play-off om promotie-degradatie moet worden gespeeld. Daarin is België gekoppeld aan Oekraïne. De duels staan op 20 en 23 maart op het programma.

