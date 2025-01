Wytse van der Goot ontkracht opvallend gerucht: 'Dat gaat niet gebeuren'

Louis van Gaal gaat geen dienstverband aan bij de voetbalbond van Indonesië. Spaanse media meldden gisteren (maandag) dat de oud-trainer in het kielzog van de nieuwe bondscoach Patrick Kluivert aan de slag zou gaan in het Aziatische land, maar presentator Wytse van der Goot van Ziggo Sport kan die berichtgeving ontkrachten.

Van Gaal heeft zich sinds 2022, toen hij afzwaaide als bondscoach van het Nederlands elftal, grotendeels teruggetrokken uit de voetballerij. Wel is de 73-jarige oud-trainer van onder meer Ajax, FC Barcelona, Bayern München en Manchester United sinds oktober 2023 als adviseur van de raad van commissarissen betrokken bij Ajax. Het was dan ook behoorlijk verrassend dat Marca maandag met het nieuws naar buiten kwam dat Van Gaal, in navolging van Kluivert, aan de slag zou gaan in Indonesië.

Van der Goot maakt echter een einde aan de geruchten: "We hebben het even nagevraagd", zegt de Ziggo Sport-presentator, "en het antwoord was kort gezegd: nee. Dat gaat niet gebeuren." Ruud Gullit kan zich dat levendig voorstellen: "Als technisch directeur moet je gaan reizen en overal gaan kijken, dat wil Louis niet. Hij heeft genoeg laten zien in zijn carrière, die moet nu heerlijk gaan genieten van zijn leven en zijn familie. Hij kan denk ik nog wel heel goed iets doen voor Ajax, als adviseur."

Van der Goot vervolgt: "Hij heeft natuurlijk een paar jaar geleden nog gezegd: als er ooit nog een topland komt, richting een EK ofzo, dan zou ik het misschien willen. Maar dat is A: al een tijdje geleden en B: zal Indonesië niet helemaal in dat malletje passen. Misschien ook niet die functie." Kluivert zal dus zonder zijn vroegere leermeester aan de slag gaan met de zware klus om Indonesië naar het WK van 2026 te loodsen. "Voor Kluivert ben ik heel blij, ja", zegt Gullit, die de oud-spits al heeft gesproken én gefeliciteerd met zijn benoeming.

