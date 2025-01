Louis van Gaal wilde 'assistent' van Hedwiges Maduro worden

Hedwiges Maduro is midden december ontslagen bij Almere City, maar had eigenlijk moeten worden bijgestaan door Louis van Gaal. Dat weet Neal Petersen te vertellen tijdens de Eredivisie XXL Reviewshow van FC Afkicken.

Peterson had onlangs contact met de ontslagen trainer. "Ik heb Hedwiges best wel lang gesproken. En hij is niet echt blij met hoe het de afgelopen maanden is gegaan. De beloftes die gemaakt zijn, de spelers die gehaald zijn."

Almere zou namelijk hebben toegezegd dat er vanaf het begin een ervaren trainer ondersteuning zou bieden aan Maduro. "De naam, die Hedwiges bekend mag maken, is een fenomeen in het Nederlandse voetbal die had toegezegd dat hij het wilde. Hij zou alleen niet dagelijks op de club zijn." Later vertelt Peterson op toch welke naam hij doelt. "Ja, dat is Louis van Gaal."

Naast het ontbreken van een ervaren coach als ondersteuning, had Maduro nog meer redenen om geïrriteerd te zijn, weet Peterson. "Hij ergerde zich terecht aan de samenstelling van de selectie. Tahiri, Haye en Lawrence kwamen na de transferwindow. Veel jongens uit het buitenland, geen Nederlandse spelers. Hedwiges wil altijd eerst kijken wat je in eigen land hebt."

