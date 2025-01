Patrick Kluivert keert terug als hoofdtrainer en krijgt meteen een zware opdracht mee

Patrick Kluivert keert op korte termijn terug als hoofdtrainer. Volgens de doorgaans uitstekend geïnformeerde Fabrizio Romano gaat de voormalig profvoetballer van onder meer Ajax en FC Barcelona aan de slag als bondscoach van Indonesië. Kluivert, die na zijn kortstondige avontuur bij Adana Demirspor eind 2023 zonder werkgever zat, was eerder bondscoach van Curaçao en assistent van Clarence Seedorf bij Kameroen.

Romano maakt maandagmorgen melding van de aanstaande samenwerking tussen de Indonesische voetbalbond en Kluivert. Volgens de Italiaanse transferspecialist tekent de Nederlander een contract voor twee jaar met een optie voor nog eens twee jaar. Hij wordt op 12 januari gepresenteerd in Indonesië en krijgt als zware opdracht mee om het land naar het Wereldkampioenschap van 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada te loodsen. Indonesië staat in de kwalificatiereeks momenteel op de derde plaats, op één punt achterstand van Australië en liefst tien van Japan.

Kluivert laat tegenover de NOS weten dat de Indonesische bond en hij 'in gesprek' zijn. Volgens De Telegraaf is er sprake van een 'hoofdlijnenakkoord'.

Nog niet veel succes als trainer

Waar Kluivert als topspits het ene na het andere doelpunt wist te maken, daar komt zijn trainersloopbaan nog niet echt van de grond. Hij begon in 2008 als spitsentrainer bij AZ. In 2010 was hij een paar maanden assistent bij Brisbane Roar, alvorens hij bij NEC aan de slag ging als spitsentrainer. Tussen 1 juli 2011 en 1 juli 2013 was hij trainer van Jong FC Twente en in de tussentijd ook actief als assistent van Louis van Gaal bij het Nederlands elftal. Zo maakte Kluivert deel uit van de technische staf voor het WK van 2014 in Brazilië, waar Oranje knap derde werd. Na dat toernooi stond Kluivert acht interlands aan het roer bij Curaçao, was hij heel even trainer van de Onder-19 van Ajax én technisch adviseur en sportief directeur bij respectievelijk Curaçao en Paris Saint-Germain.

In augustus 2018 begon Kluivert met Seedorf aan een klus bij de nationale ploeg van Kameroen, maar dat werd geen succes. Na nog geen jaar was de samenwerking alweer ten einde. Kluivert werd vervolgens hoofd jeugdopleiding van FC Barcelona. Dat is hij een kleine twee jaar geweest, alvorens als interim-trainer terug te keren op Curaçao. Kluivert zijn laatste avontuur dateert van eind 2023, toen hij twintig wedstrijden hoofdtrainer was van Adana Demirspor. Het huwelijk tussen de Turkse club en Kluivert liep binnen een paar maanden stuk.

LEES OOK: Mike Verweij spreekt Turkse media tegen: Kluivert niet ontslagen door Adana Demirspor

Flinke klus voor Indonesië

Nu staat Kluivert dus voor een nieuwe uitdaging. En niet zomaar eentje. Indonesië heeft torenhoge ambities en wil dolgraag naar het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Om dat doel te kunnen bewerkstellingen ging de nationale bond de voorbije tijd al in zee met verschillende spelers die actief zijn in de Eredivisie of een verleden hebben in de Nederlandse competitie, waaronder Maarten Paes, Thom Haye en Calvin Verdonk. Ook Eliano Reijnders van PEC Zwolle werd al geselecteerd voor de Indonesische nationale ploeg. Die zal dus nog flink aan de bak moeten om het WK te kunnen bereiken. Indonesië staat na zes duels op zes punten. De twee beste landen van iedere poule kwalificeren zich rechtstreeks. De nummers drie en vier spelen in de vierde ronde.

