Ajax moet niet in zee gaan met oud-spelers als Wesley Sneijder, Marco van Basten en Patrick Kluivert, stelt René van der Gijp bij Vandaag Inside. Volgens de analist kunnen de Amsterdammers veel beter iemand met ‘status en cv’ aanstellen als technisch directeur.

Ajax is momenteel op zoek naar een opvolger van Alex Kroes. De technisch directeur had zijn lot verbonden aan dat van John Heitinga. Na het ontslag van de trainer stelde hij zijn functie ter beschikking. Het lijkt er momenteel sterk op dat Jordi Cruijff de opvolger van Kroes gaat worden. Sneijder deed onlangs echter een open sollicitatie naar de functie in Amsterdam, waarin hij werd gesteund door Theo Janssen.

Maandag maakte Sneijder, die eerder op de dag een gesprek had met Louis van Gaal, nog maar eens duidelijk dat hij open stond voor een terugkeer naar Ajax. Van Basten gaf vervolgens aan dat hij de oud-middenvelder daar wel bij wil helpen. Ruud Gullit schreef in zijn column in De Telegraaf dat hij Kluivert geschikt vindt voor de rol.

Daar begrijpt Van der Gijp helemaal niks van, zo laat hij dinsdag weten. “Daar moeten toch gewoon mensen met status en cv komen?”, vraagt de analist aan Johan Derksen, die het daar volledig mee eens is. “Het moet iemand zijn die van allerlei dingen verstand heeft en mensen begeleid”, antwoordt De Snor. Wel heeft hij nog een eis voor de opvolger van Kroes. “Ajax moet worden geleid door Ajacieden.”