‘Van Gaal verrast met nieuwe internationale klus’

Louis van Gaal moet in navolging van Patrick Kluivert aan de slag gaan bij de Indonesische voetbalbond, zo meldt Marca. De voormalig bondscoach van Oranje wordt de nieuwe sportief directeur van het Aziatische land.

Maandagochtend kwam het nieuws naar buiten dat Patrick Kluivert binnenkort aan de slag gaat als nieuwe bondscoach van Indonesië. De voormalig spits gaf zelf aan ‘in gesprek’ te zijn met de bond. Enkele uren later weet Marca te melden dat er naast Kluivert nog een grote Nederlandse naam zal gaan tekenen bij Indonesië.

Volgens de Spaanse sportkrant moet de voormalig trainer van onder meer Ajax, AZ en Barcelona sportief directeur worden bij Indonesië. Daarmee zet het land uit Zuidoost-Azië de ambitie om zich te kwalificeren voor het WK van 2026 nog meer kracht bij. Op dit moment bedraagt de achterstand op nummer twee Australië slechts een punt, terwijl Saudi-Arabië, Bahrein en China allen evenveel punten hebben als Indonesië. De eerste twee plaatsen zich direct voor het WK, terwijl de nummers drie en vier ook nog kans maken op deelname.

Voor Van Gaal is zijn nieuwe klus een verrassende. De voormalig bondscoach had zich grotendeels teruggetrokken uit de voetballerij en was enkel nog in een adviserende rol actief bij Ajax. Nu lijkt hij dus opnieuw te gaan samenwerken met Kluivert, die hij bij Ajax, Barcelona en het Nederlands elftal onder zijn hoede had. In tweehonderd wedstrijden onder Van Gaal wist de oud-spits 106 keer het net te vinden.

