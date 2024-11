Ajax benoemt Louis van Gaal tot erelid: 'Ik ben zeer verrast'

Louis van Gaal is zondagmiddag voorafgaand aan het duel tussen de Ajax Legends en de Real Madrid Legends in het zonnetje gezet. Op het veld van de Johan Cruijff ArenA maakte Danny Blind bekend dat Ajax de oud-trainer wil benoemen tot erelid van de club.

Van Gaal zit zondag samen met Blind en Sjaak Swart op de bank in de ArenA om de Ajax Legends te coachen tegen de Spaanse tegenstander. Voor de start van de wedstrijd was er dus nog een speciaal moment voor de succesvolle oefenmeester. "Ajacieden, deze dag willen we ook nog iemand speciaal in het zonnetje zetten. En niet zomaar iemand. Een van de beste trainers aller tijden: Louis van Gaal”, steekt Blind op het veld van de Johan Cruijff ArenA van wal.

“Louis, jouw imposante loopbaan bracht je langs grote clubs: Ajax, FC Barcelona (twee keer), AZ, Bayern München, Manchester United en ook Oranje. Het bracht je vele prijzen. Ik denk dat ik namens alle Ajacieden spreek dat de prijzen behaald in de negentiger jaren, dat we daar met zoveel voldoening op terugkijken. En dat was het werk van jou. Drie landstitels, drie nationale supercups, een KNVB Beker, een UEFA Cup en als kers op de taart, in 1995, de Champions League én de Wereldbeker.”

Volgens Blind deed Van Gaal het altijd op zijn ‘karakteristieke manier’. “Veel structuur, discipline, maar altijd gericht op het collectief. Altijd het samendoen. Samen met het bestuur, met je staf, met de vrijwilligers, met de supporters. We staan hier nu om jou te eren, maar ook om je te bedanken voor je loyaliteit om ook nu weer binnen Ajax je diensten aan te reiken. Daarom willen we jou erelid maken van Ajax”, besluit Blind, waarna er een applaus volgt in de ArenA.

Van Gaal verrast door besluit Ajax

Van Gaal zelf gaf vervolgens te kennen het besluit dat hij het besluit van Ajax niet aan zag komen. “Ik ben zeer verrast”, reageerde hij, waarna hij inging op het huidige Ajax. “Waar ik ook verrast door was, was de steun van de Ajax-fans aan het huidige Ajax. Jullie zijn geweldig! In mijn tijd, toen ik net trainer werd, werd ik over het algemeen uitgefloten. Maar nu is er een andere tendens en ik denk dat Farioli Ajax op een hoger niveau zal brengen. Ik wens jullie heel veel succes!”

