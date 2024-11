Problemen bij Ajax na algehele malaise: grote ontslagronde dreigt

Ajax gaat een flink aantal banen schrappen, zo melden Ajax-bestuurders aan NRC. De Amsterdammers zijn door de slechte resultaten op het veld van de afgelopen jaren en de mindere transferresultaten gedwongen de operationele kosten te verminderen.

Ajax heeft de afgelopen jaren een flinke groei doorgemaakt. De Amsterdammers kenden in de periode tussen 2019 en 2022 zowel op het veld als daarbuiten grote successen, waarna de organisatie in formaat flink is toegenomen. In de afgelopen vijf jaar kwamen er honderd voltijdsbanen bij, waardoor dit nu op 474 ligt, ingevuld door zo’n vijfhonderd mensen.

Nu het de afgelopen twee jaar een stuk minder liep bij Ajax, zowel sportief als economisch, ziet de clubleiding zich genoodzaakt ‘fors te snijden’ in de organisatie, zo geven bestuurders aan tegenover de krant. “De verwachting is dat minimaal twintig procent van het personeelsbestand wordt geschrapt”, leest het. Daarbij zullen alle afdelingen ‘van de jeugdopleiding en de scouting tot het eerste elftal en commerciële zaken’ worden geraakt.

Continuïteit van Ajax wel gewaarborgd

Een woordvoerder van Ajax geeft aan dat de hoofdstedelingen op dit moment kijken naar manieren om ‘structureel kosten te besparen’, maar dat vragen beantwoorden over dit onderwerp op dit moment ‘veel te voorbarig’ is. Het personeel van Ajax is in oktober wel al geïnformeerd over de aanstaande bezuinigingen. Daarnaast benadrukt de woordvoerder dat ‘de continuïteit van de organisatie, zelfs bij een scenario zonder Europees voetbal, voldoende is gewaarborgd’.

Voor Ajax is het nu zaak om te krimpen, nadat er afgelopen vijf jaar dus zo’n honderd extra voltijdsbanen bijkwamen. “De toeters en bellen moeten eraf”, geeft een bestuurder aan. Hoewel het nog niet duidelijk is hoeveel voltijdsbanen er over gaan blijven, zou men binnen Ajax uitgaan van een krimp naar 300 tot 350.

