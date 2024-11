Kenneth Perez is duidelijk: 'Best gek om te zeggen, maar absolute favoriet voor plek twee'

Ajax is de ‘absolute favoriet’ voor de tweede plaats in de Eredivisie. Dat stelt Kenneth Perez althans. De Deen voorspelde voorafgaand aan dit seizoen een vijfde plaats voor de Amsterdammers, maar is er na de topwedstrijden tegen Feyenoord, PSV en FC Twente van overtuigd dat zij de beste papieren hebben om zich naast PSV rechtstreeks te kwalificeren voor de competitiefase van de Champions League.

Ajax eindigde in het afgelopen seizoen op de vijfde plaats, werd in de tweede ronde van de KNVB-beker uitgeschakeld door de amateurs van Hercules en kreeg in de achtste finales van de Conference League klop van Aston Villa. Een dramatisch verlopen seizoen voor de Amsterdammers, die zich dolgraag wilden revancheren maar in de zomer met beperkte middelen een capabele selectie op de been moesten zien te krijgen. Dat is met de komst van Bertrand Traoré, Wout Weghorst, Daniele Rugani, Davy Klaassen én de ontwikkeling van spelers zoals Youri Baas, Kian-Fitz Jim en Mika Godts meer dan gelukt.

Ajax won anderhalve week geleden met 0-2 van Feyenoord, trakteerde een paar dagen later PSV op de eerste competitienederlaag van dit seizoen, hield afgelopen donderdag huis tegen Maccabi Tel Aviv (5-0) en pakte zondagmiddag een punt bij FC Twente (2-2). “Wil je iets geks horen? De absolute favoriet voor de tweede plek”, zegt Perez zondagavond in het programma Dit Was Het Weekend op ESPN. Dat doet de Deen weliswaar met een lach, maar hij is bloedserieus. “Eigenlijk is het best wel gek om te zeggen toch? Ik had Ajax zelf op vijf voorafgaand aan het seizoen. Maar als je ze nu ziet…”, zo klinkt het.

Perez weet dat het ‘gevaarlijk’ is om te zeggen dat Ajax dé favoriet is voor de tweede plaats. De Deen wijst op Feyenoord, dat na de overtuigende zeges op Go Ahead Eagles, Benfica en FC Utrecht volop werd geprezen, maar vervolgens verloor van Ajax, een moeizame indruk maakte tegen AZ én klop kreeg van Red Bull Salzburg. Ajax bezet momenteel de derde plaats, met twee punten minder dan FC Utrecht. Jan Joost van Gangelen wijst Perez op de huidige stand, maar daar hecht de Deen niet heel veel waarde aan. “We hebben nog wel wat wedstrijden te gaan. Bij Ajax ziet het er echt wel goed uit, zeker ten opzichte van een AZ bijvoorbeeld.” AZ verloor op eigen veld van Willem II, de vijfde nederlaag in zes competitieduels.

Kwakman stomverbaasd

Ajax en FC Utrecht ontmoeten elkaar overigens op woensdag 4 december. De winnaar van dat duel doet goede zaken in de strijd om plek twee. Dat Ajax er na de wedstrijden tegen Feyenoord, PSV en FC Twente zó goed voor staat, had Kees Kwakman niet verwacht. De analist was twee weken geleden aanwezig bij Ajax - Willem II en sprak na afloop zijn afschuw uit over het optreden van de Amsterdammers. “Nou, als iemand na die wedstrijd tegen mij had gezegd dat Ajax tien punten zou pakken uit vier wedstrijden…”, zo klinkt het dan ook. Ajax pakte er drie tegen Feyenoord, PSV én Maccabi Tel Aviv en veroverde op bezoek bij FC Twente dus een punt.

