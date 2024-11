ESPN velt hard oordeel over doelpunt Vlap tegen Ajax

Zowel Kenneth Perez als Kees Kwakman is van mening dat Ajax-doelman het tweede doelpunt van FC Twente-middenvelder had kunnen én moeten voorkomen. Vlap was in de eerste helft al trefzeker voor FC Twente en schoot zijn ploeg halverwege het tweede bedrijf opnieuw op voorsprong, maar volgens de analisten van ESPN had Pasveer dus meer moeten doen om het schot uit zijn doel te houden.

Wie bij aanvang van dit seizoen had gezegd dat Remko Pasveer de onbetwiste eerste doelman van Ajax zou zijn, was waarschijnlijk voor gek verklaard. Diant Ramaj was in het afgelopen seizoen immers een van de weinige lichtpuntjes in Amsterdam. De jonge Duitser verloor in de voorbereiding echter zijn plek onder de lat aan Pasveer, die de afgelopen weken en maanden een belangrijke rol vervult in het elftal van trainer Francesco Farioli. Maar na de ontmoeting met FC Twente klinkt er eigenlijk voor het eerst kritiek op de routinier, die volgens Perez en Pasveer meer had kunnen én moeten doen om te voorkomen dat Vlap zijn tweede van de middag kon maken.

Vlap kreeg rond de zestien van Ajax de bal en vervolgens van zijn tegenstanders de tijd om het leer richting de verre bovenhoek te duwen. De bal zat er lekker in, maar Perez is van mening dat het schot ‘houdbaar’ is voor de keeper. “Ik vind deze écht houdbaar”, zo zegt de Deen zondagavond in het programma Dit Was Het Weekend op ESPN. Volgens Perez is Pasveer niet ‘heel atletisch’ en bleek dat ook wel bij het doelpunt van Vlap. “Hij had daarna wel een paar goede reactie-reddingen bij schoten die recht op hem af kwamen. Dit is mooi geschoten en mooi bedacht, maar ik vind het eigenlijk een keepersfout.”

Daar kan Kwakman zich wel in vinden. “Vlap had ‘m ook niet in de korte hoek kunnen schieten, dat is bijna onmogelijk.” De oud-speler van onder meer FC Volendam, FC Groningen en NAC Breda is zelfs verbaasd door het feit dat Pasveer niet bij machte was om het schot van Vlap tegen te houden. “Dat is juist Pasveer zijn sterkste punt: het inzicht en het lezen van het spel. De voorzetten die hij vaak uit de lucht plukt, hij keept ook ver uit zijn doel. Het valt me dus eigenlijk een beetje tegen dat hij juist met zijn voetbalinzicht niet leest dat Vlap ‘m in de verre hoek gaat schieten”, zo klinkt het.

