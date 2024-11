Leonne Stentler na FC Twente - Ajax: 'Hij is een sluwe vos, enorm genoten'

was zondag ‘de grote man’ bij FC Twente – Ajax. (2-2), merkt Leonne Stentler op. De analist van de NOS bestempelt Vlap bij Studio Sport Eredivisie als een ‘sluwe vos’. De linksbuiten maakte beide doelpunten voor de thuisploeg.

“Dat was echt de grote man vandaag. Hangend vanaf links dook hij eigenlijk overal op. Hij maakte vooral goed gebruik van het feit dat de Ajax-defensie maar naar achteren blijft lopen zonder echt om te kijken”, zegt Stentler zondagavond. "Hij was ontzettend slim. Een sluwe vos."

“Je ziet het bij het doelpunt gebeuren”, doelt de analist op de 2-1: terwijl de verdediging van Ajax terugliep richting de eigen achterlijn, hield Vlap in. Hij ontving de bal vervolgens van Anass Salah-Eddine en krulde raak in de rechterhoek. “Hij stapt achteruit, terwijl de hele lijn van Ajax is doorgelopen. Dat hij vogelvrij staat, komt door zijn loopactie. Ik heb ontzettend genoten van hem.”

Stentler licht ook een moment uit minuut 71 uit om haar analyse kracht bij te zetten. De teruglopende verdediging van Ajax had geen oog voor Mees Hilgers, die in het strafschopgebied werd bediend door Dana Rots en vervolgens naast het doel schoot.

