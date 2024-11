FC Twente beëindigt zegereeks Ajax na spectaculaire tweede helft

Ajax heeft de imposante zegereeks geen vervolg kunnen geven in Enschede. In tegenstelling tot de wedstrijden tegen PSV en Feyenoord werd tegen en bij FC Twente niet gewonnen: 2-2. Zodoende slikte de ploeg van Francesco Farioli na zeven opeenvolgende overwinningen weer puntenverlies.

Ajax heeft geweldige weken achter de rug. De mannen van Farioli wonnen in één week van Feyenoord en van PSV, en ook afgelopen donderdag werd Maccabi Tel Aviv aan de zegekar gebonden. Dat laatstgenoemde duel stond na afloop niet meer in de schijnwerpers vanwege het voetbal, maar vanwege politieke gebeurtenissen. De overwinning van de ploeg uit de hoofdstad tegen de Israëlische club zorgde ervoor dat Ajax op de tweede plek kwam te staan in de groepsfase van de Europa League. Halverwege de groepsfase staat Ajax er uitstekend voor in de Europese campagne. Alleen tegen Slavia Praag werd gelijkgespeeld; de overige tegenstanders werden ruim verslagen.

Er waren enkele problemen voor de Ajax-supporters in de aanloop naar de wedstrijd tegen FC Twente in Enschede. De A1 was gedeeltelijk afgesloten door een ongeluk, waardoor ESPN-analist Karim El Ahmadi te laat aankwam. Voorafgaand aan het duel kreeg FC Twente-icoon Wout Brama een standbeeld voor de Grolsch Veste. Nadat You’ll Never Walk Alone door het stadion galmde, kon de wedstrijd daadwerkelijk beginnen.

Na het startsignaal begon Ajax meteen met aanvallen. Al na minder dan dertig seconden kreeg Ajax een corner. Chuba Akpom was zonder twijfel de man van de openingsfase, want hij kreeg de grootste kansen. Tot tweemaal toe werd hij gehinderd en kwam hij niet tot een schot. De hindering was echter niet genoeg voor een penalty. In het eerste gedeelte van de eerste helft kwam Twente er niet echt aan te pas, maar dat veranderde even later.

Youri Baas ging vlak voor rust enorm de fout in. De verdediger schoof de bal zo in de voeten van Michel Vlap. De Twente-aanvaller bedacht zich geen moment en nam de bal vol op de pantoffel. Hij schoot de bal vanaf ongeveer twintig meter op heerlijke wijze in de rechteronderhoek, waardoor Remco Pasveer compleet kansloos was. Baas besefte meteen dat hij een grote fout had gemaakt en schudde het hoofd. Met een ruststand van 1-0 gingen de spelers aan de thee in Enschede.

Ajax had er na rust een kwartier voor nodig, maar in de zestigste minuut was daar Davy Klaassen om de stand gelijk te trekken. Kenneth Taylor gaf de bal goed voor en bij de tweede paal kon Klaassen relatief eenvoudig binnenglijden. Het was een aanval uit het boekje voor de Amsterdammers. Zo stond het, met nog dertig minuten te gaan, 1-1.

Het feest was echter van korte duur. Vijf minuten later kreeg Vlap de bal op de rand van het zestienmetergebied. De aanvaller krulde de bal prachtig in de verre hoek en liet Pasveer wederom kansloos, waardoor het 2-1 stond. Maar deze stand bleef niet lang op het scorebord. In de 67ste minuut gleed Bertrand Traoré de 2-2 binnen, wederom op een afgemeten assist van Taylor. Zo eindigde dé kraker van het Eredivisie-weekend in een 2-2.