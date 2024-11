Youri Baas kan wel door de grond zakken na enorme fout tegen FC Twente

is dit seizoen een van de uitblinkers bij Ajax, maar stond zondagmiddag in de eerste helft van de uitwedstrijd tegen FC Twente met een enorme fout aan de basis van de openingstreffer van Michel Vlap. De centrale verdediger probeerde de bal door het midden naar Devyne Rensch te spelen, maar zijn pass werd doorzien en onderschept door Vlap. De aanvallende middenvelder van FC Twente liet Remko Pasveer vervolgens kansloos.

Baas leek in de tweede helft van het seizoen 2022/23 door te breken in de hoofdmacht van Ajax, maar kwam ruim een jaar geleden niet voor in de plannen van toenmalig trainer Maurice Steijn. De linkspoot koos eieren voor zijn geld en vertrok op huurbasis naar NEC. In Nijmegen speelde Baas op bijna alle denkbare posities, maar écht onomstreden was hij niet. Hij leek zich na een jaar NEC dan ook op te mogen maken voor een definitief vertrek bij Ajax, ware het niet dat Francesco Farioli het wél in hem zag zitten en hem een serieuze kans gaf.

Baas betaalt het vertrouwen van Farioli meer dan terug en maakte ook in de krakers tegen Feyenoord en PSV een uitstekende indruk, maar ging zondagmiddag in de slotfase van de eerste helft tegen FC Twente enorm in de fout. Remko Pasveer redde in eerste instantie nog op een kopbal van Sam Lammers, maar nadat Baas de bal verkeerd raakte en zo in de voeten van Vlap schoof, was de doelman alsnog gezien. FC Twente ging zodoende met een voorsprong de rust in. Dat was niet het enige slechte nieuws voor Ajax, dat vlak na de tegentreffer smaakmaker Mika Godts zag uitvallen met een hamstringblessure.

Michel Vlap straft fout in de opbouw van Ajax genadeloos af! 😮‍💨



FC Twente 1️⃣-0️⃣ Ajax#tweaja — ESPN NL (@ESPNnl) November 10, 2024

