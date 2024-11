Ajax-fans vrezen voor Twente-uit, ESPN-analist El Ahmadi komt te laat

De fans van Ajax die hun club wilden aanmoedigen in de uitwedstrijd tegen FC Twente, vrezen dat ze De Grolsch Veste niet gaan redden. Er is namelijk een flink ongeluk gebeurd op de A1 richting Enschede, waardoor de uitfans in een lange file staan.

Ajax neemt het zondagmiddag om 14.30 uur in De Grolsch Veste op tegen FC Twente. Of de Amsterdammers daarbij worden gesteund door de eigen supporters, is nog niet met zekerheid te zeggen. Er is namelijk een groot ongeluk gebeurd op de A1 tussen Barneveld en Twello, waar vele fans van Ajax in de file staan.

Fans van Ajax uiten hun zorgen op social media. “Rommelige start van de awayday. Geen beweging op de A1 richting Enschede”, schrijft een fan. “Geen uitsupporters voor Ajax? A1 afgesloten door ongeluk”, schrijft een ander. Een aantal fans vragen de KNVB en ESPN of het mogelijk is de aftrap uit te stellen. "Gaan de wedstrijd missen op deze manier..." Ook geven een aantal fans van de thuisploeg aan in dezelfde file te staan.

Geen file voor selectie Ajax

Voor de selectie van Francesco Farioli bestaan er geen zorgen over het halen van de wedstrijd. Ajax heeft namelijk overnacht in een hotel in de buurt van De Grolsch Veste, waarna de spelersbus rond 13.00 uur aankwam bij het stadion van FC Twente.

El Ahmadi te laat bij ESPN

ESPN begon om 13.45 uur met de voorbeschouwing, maar analist Karim El Ahmadi was nog niet meteen aanwezig. Hij was, in tegenstelling tot collega Marciano Vink, een paar minuten te laat. "Ik stond echt precies achter een ongeluk, dus dan kun je geen kant op. Marciano reed iets achter me en kon nog een omleiding nemen."

