Remko Pasveer krijgt lachers op zijn hand met grap over kampioenschap

is op een ludieke wijze omgegaan met een vraag over het aanstaande kampioenschap van Ajax. De doelman van de Amsterdammers belt in bij een uitzending van Rondo om te praten over een campagne van Ajax, maar krijgt ook een vraag over de titelstrijd, waar hij op grappige wijze op reageert.

Pasveer wordt met een videoverbinding ingebeld tijdens de Rondo-uitzending van maandagavond om te praten over de ‘Silence Sociale Hate’-campagne van Ajax en Ziggo. De doelman speelt een rol in de video die Ajax lanceerde, die aandacht vraagt voor online haatreacties. Ajax begon vorig jaar met de campagne, maar gaf daar afgelopen week een vervolg aan.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Verweij legt uit: 'Hierom gaf Danny Makkelie geen rood tijdens Ajax - NAC'

Presentator Wytse van der Goot bedankt Pasveer aan het eind van het gesprek en kan het toch niet laten om een bepaalde vraag te stellen: “Goed bezig daar bij Ajax, met deze campagne dus. Complimenten daarvoor, Remko. En voor het feit dat jullie kampioen worden?”

Pasveer kijkt verschrokken en houdt zijn vinger tegen zijn oortje: “Oh, hij valt even weg, sorry”, grapt de goalie van Ajax. De tafelgasten in de studio lachen om Pasveer, die de spot drijft met de situatie rond het aanstaande kampioenschap van de Amsterdammers. Geen van de spelers, noch de trainer, heeft zich tot nu toe uitgesproken over de titel.

Van der Goot vraagt Pasveer: “Ja, jij bent behoorlijk recht door zee altijd, Remko. Hoe heb jij geluisterd en gekeken naar het kampioensspel?” Pasveer geeft geen ander antwoord dan zijn teamgenoten bij Ajax: “Natuurlijk is het interessant en intern weten we echt wel waar we mee bezig zijn. We hebben het eigenlijk altijd zo gedaan. We hebben gewoon gezegd: ‘We gaan zo door.’ Ja, er komt een moment dat je er niet meer onderuit kan natuurlijk”. Aldus de 41-jarige doelman.

© Ziggo Sport

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Remko Pasveer sorteert voor op een carrièreswitch: ‘Ik denk wel dat ik die kwaliteiten heb’ 🔗

👉 'Dit gebeurt er als Francesco Farioli bij Ajax vertrekt'. 🔗

👉 Binnen de gelederen van Ajax is er veel vertrouwen in de 'kritische' Menno Geelen. 🔗

👉 De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema benadrukt haar voorkeur voor de huldiging van Ajax. 🔗

👉 Ajax-trainer Francesco Farioli neemt op 25 april even pauze en maakt een opvallend uitstapje. 🔗