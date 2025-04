Verweij legt uit: 'Hierom gaf Danny Makkelie geen rood tijdens Ajax - NAC'

Mike Verweij weet waarom Danny Makkelie geen rode, maar een gele kaart gaf aan tijdens Ajax - NAC Breda. De doelman maakte een overtreding in het strafschopgebied zonder de bal te spelen. Verweij legt in de podcast Kick-off van De Telegraaf uit dat de beslissing van Makkelie voortkomt uit nieuwe instructies van de FIFA.

Er was veel te doen over het penaltymoment tijdens Ajax - NAC Breda van afgelopen zondag. Kortsmit, die voor het eerst in lange tijd mocht starten voor NAC, maakte bij een 0-1 voorsprong een overtreding op Don-Angelo Konadu. Scheidsrechter Makkelie gaf Kortsmit een penalty en geel, maar volgens velen had de doelman rood moeten krijgen. Ook Davy Klaassen was het absoluut niet eens met de beslissing.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Voormalig Ajax-bestuurder doet mee aan nieuw seizoen van De Verraders

Volgens Verweij is er 'geen discussie' mogelijk over het feit dat Ajax een penalty had moeten krijgen. De journalist spreekt in de podcast van een ‘judogreep’ van Kortsmit. Maar de vraag of de overtreding van de NAC-doelman niet bestraft had moeten worden met rood, hield de gemoederen wel bezig na afloop van de wedstrijd. De bal werd immers niet gespeeld. Ook Verweij had zijn twijfels.

FIFA-seminar

De Ajax-watcher van De Telegraaf legt uit waar de beslissing van Makkelie om geel te geven vandaan kwam: “Nou zijn Makkelie en Serdar Gözübüyük afgelopen week bij een of andere FIFA-seminar geweest, in Zürich geloof ik. En dat is met het oog op het WK voor clubteams. Er waren 22 scheidsrechters aanwezig, geloof ik. Er gaan er negen naar dat WK toe, dus ze moeten al geluk hebben om daar bij te zitten. Ze hebben ook nieuwe instructies gekregen. Omdat Konadu met zijn rug naar de goal stond, volstond een gele kaart. Dat schijnt de goede beslissing te zijn geweest.”

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Remko Pasveer sorteert voor op een carrièreswitch: ‘Ik denk wel dat ik die kwaliteiten heb’ 🔗

👉 'Dit gebeurt er als Francesco Farioli bij Ajax vertrekt'. 🔗

👉 Binnen de gelederen van Ajax is er veel vertrouwen in de 'kritische' Menno Geelen. 🔗

👉 De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema benadrukt haar voorkeur voor de huldiging van Ajax. 🔗

👉 Ajax-trainer Francesco Farioli neemt op 25 april even pauze en maakt een opvallend uitstapje. 🔗