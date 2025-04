Perez verbaast zich tijdens Ajax - NAC: 'Wat mankeert er dan aan je?'

Kenneth Perez heeft zich verbaasd over de actie van tijdens Ajax - NAC Breda (3-1). Dat laat de analist blijken in het ESPN-programma Voetbalpraat. Perez begrijpt niet waarom de doelman van NAC handelde zoals hij handelde tijdens het veelbesproken penaltymoment.

Er was afgelopen zondag veel te doen over Kortsmit. De keeper van NAC kreeg tegen Ajax voor het eerst in lange tijd een basisplaats, omdat hij een betere lange trap zou hebben dan concurrent Daniel Bielica, die gewoonlijk op doel staat voor de Bredanaars. De rentree van Kortsmit begon goed en NAC stond na negen minuten zelfs op voorsprong, maar rond de dertigste minuut beleefde de goalie een horrormoment. Kortsmit probeerde de druk zettende Don-Angelo Konadu van Ajax uit te kappen, maar verslikte zich in de bal en raakte hem kwijt aan de spits. Kortsmit zag zich genoodzaakt een overtreding te maken, waarvoor hij een penalty kreeg.

'Wat mankeert er dan aan je?'

In de uitzending van Voetbalpraat van maandag kijkt Perez vol ongeloof terug op het voorval: “Kijk, stel je nou voor: jij wordt opgesteld, want jij hebt een goede lange bal. Dat is benoemd en benoemd en benoemd. Dan krijgt hij deze bal en gaat hij hem niet lang trappen. Wat mankeert er dan aan je?”

Perez verplaatst zich in NAC-trainer Carl Hoefkens, die koos voor Kortsmit: “Ik zou zo gek worden, want je zit geweldig in de wedstrijd. Zoveel kans heeft NAC ook niet om daar te winnen. Ze staan 0-1 voor, niks aan de hand. Ajax kwam er niet doorheen. En dan doet je keeper dit."

