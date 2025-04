Belachelijke rode kaarten in Keuken Kampioen Divisie: 'Dit gebeurt alleen in Nederland'

(Jong FC Utrecht) en (ADO Den Haag) zijn maandagavond om onbegrijpelijke redenen van het veld gestuurd tussen het treffen van beide clubs in de Keuken Kampioen Divisie. Er is veel onbegrip voor de keuzes van Martijn Vos, zelfs van het officiële X-account van ADO.

ADO is volop in de race voor de tweede plek van de Keuken Kampioen Divisie, die recht geeft op directe promotie naar de Eredivisie. Jong FC Utrecht staat aan de andere kant van de ranglijst en bezit momenteel de negentiende plek. Voor de Hagenezen was het dus van groot belang om drie punten uit de Domstad mee te nemen, maar dat lukte uiteindelijk niet. Na 90 minuten was de stand 1-1.

Toch is het vooral een moment in de 72e minuut dat zal bijblijven. Sürmeli en Dundas lopen gefrustreerd naar elkaar toe en staan even met de koppen tegen elkaar, maar lopen vervolgens weer door. Vos ziet er iets zeer ernstigs in en geeft beide spelers rood. De commentator van ESPN, Martijn van Zijtveld, ziet de beelden in de herhaling terug en begrijpt er niks van. "Is dit nou waar ze alle twee rood voor hebben gekregen? Dat kun je toch bijna niet voorstellen?"

Ook online heerst er onbegrip. Veel mensen vragen zich af wat de echte reden voor de forse straffen was, terwijl eén persoon zegt dat dit alleen in Nederland kan gebeuren. Ook het X-account van ADO zet zijn vraagtekens bij de beslissing van arbiter Vos.

Voor dít krijgen Surmeli en Dundas allebei rood van scheidsrechter Martijn Vos bij Jong FC Utrecht - ADO Den Haag. Alleen in Nederland #jutado #utrado pic.twitter.com/pqUsrp3aG0 — DanielsenAxedal (@DanielsenAxedal) April 7, 2025

Huh, waarom krijgen Sürmeli en Dundas nou rood??? #jutado — Piebe Guido van den Berg (@TeamSuomi) April 7, 2025

71. Uit het niets trekt de scheidsrechter een dubbele rode kaart. Eén voor Surmeli en één voor Dundas. Het is onduidelijk wat hier gebeurde. #utrADO (1-1) — ADO Den Haag (@ADODenHaag) April 7, 2025

Zoveel gebeurde daar toch niet? — hamza (@hamza030h) April 7, 2025

