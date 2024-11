Verdraaide beelden rondom Ajax - Maccabi leveren compleet andere kijkwijze op

Er werd na afloop van de rellen rondom de wedstrijd Ajax - Maccabi Tel Aviv vooral schande gesproken over het gedrag van degenen die het op de Maccabi-fans gemunt hadden, maar er komt nu ook meer aandacht voor het gedrag van de Israëlische fans. Beeldmateriaal dat tegen daders werd gebruikt, zou juist wijzen op wangedrag van supporters van de uitpartij.

Er komen steeds meer beelden online waarop duidelijk te zien is dat fans van Maccabi Tel Aviv zich ook misdroegen in Amsterdam. In gesprek met het Algemeen Dagblad geeft fotograaf Annet de Graaf ook aan dat de supporters van Maccabi uit waren op rellen. Toen de Israëliërs uit het Centraal Station Amsterdam kwamen, voelde zij de bui al hangen. "Ik bleef daarom hangen, omdat ik voelde dat er iets kon gebeuren.”

Niet veel later gaat er al een 'zwaar explosief' af en enkele Amsterdammers worden snel daarna aangevallen. De Graaf plaatst de beelden op X en verkoopt ze door aan Reuters, het internationale persbureau. De Duitse zender ARD zou de beelden echter gebruiken om de Amsterdammers verder in een kwaad daglicht te zetten.

YouTuber Benderbij laat eenzelfde soort verhaal zien. Op de door hem geplaatste beelden is te zien hoe Maccabi-fans op wat voor manier dan ook aan wapens proberen te komen. Stalen pijpen, houten pallets, van alles komt voorbij. Die objecten worden vervolgens richting onder andere politieauto's gegooid. De beelden van De Graaf en Benderbij geven een heel ander idee weer dan wat er door de hele wereld over Amsterdam wordt geroepen: fans uit Israël leken ook uit op gewelddadige rellen.

