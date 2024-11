Zelfs Joe Biden laat van zich horen na schokkende nacht in Amsterdam

Zelfs de zittende president van de Verenigde Staten, Joe Biden, heeft inmiddels gereageerd op de onlusten die donderdagnacht uitbraken in Amsterdam. Supporters van Maccabi Tel Aviv, dat eerder op de avond met 5-0 verloor van Ajax, werden in de hoofdstad aangevallen. Biden benadrukt op X dat antisemitisme, waar dat ook de kop opsteekt, 'meedogenloos' moet worden bestreden.

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema sprak vrijdagmiddag op een gezamenlijke persconferentie met de Amsterdamse hoofdcommissaris van de politie en hoofdofficier van het Openbaar Ministerie haar afschuw uit over wat er in haar stad is gebeurd. Ook premier Dick Schoof, die zijn bezoek aan de EU-top in Boedapest zelfs eerder afbrak om terug te keren naar Nederland, reageerde fel: "Ik heb met afschuw de berichtgeving uit Amsterdam gevolgd. Volstrekt onacceptabele antisemitische aanvallen op Israëliërs. Ik sta in nauw contact met alle betrokkenen. Zojuist in een call met Netanyahu benadrukt dat de daders zullen worden opgespoord en vervolgd", liet Schoof 's ochtends vroeg al weten.

LEES OOK: Ook Maccabi Tel Aviv-fans gedragen zich schandalig in Amsterdam

Artikel gaat verder onder video

Inmiddels heeft Biden ook van zich laten horen. Op het officiële X-account @POTUS (President Of The United States) schrijft de 81-jarige president: "De Antisemitische aanvallen op Israëlische voetbalfans in Amsterdam zijn weerzinwekkend en echoën duistere momenten in de geschiedenis waarin Joden werden vervolgd."

LEES OOK: Hakim Ziyech wekt verontwaardiging met delen bericht over rellen in Amsterdam

Biden vervolgt: "We hebben contact gezocht met Israëlische en Nederlandse officials en waarderen de inzet van de Nederlandse autoriteiten om de daders ter verantwoording te roepen." De president verklaart tot slot: "We zullen meedogenloos tegen antisemitisme moeten blijven vechten, waar dat ook de kop opsteekt."