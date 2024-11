Hakim Ziyech wekt verontwaardiging met delen bericht over rellen in Amsterdam

heeft vrijdag voor veel verontwaardiging gezorgd met een actie op social media. De oud-speler van onder meer sc Heerenveen, FC Twente en Ajax, die momenteel onder contract staat het bij het Turkse Galatasaray, deelt op zijn Instagram een bericht waarin te zien is dat aanhangers van Maccabi Tel Aviv na afloop van het duel met Ajax in Amsterdam worden opgejaagd en aangevallen door relschoppers.

Beelden van de gebeurtenissen in Amsterdam worden massaal verspreid op sociale media, ook door Ziyech. “Dat doet hij niet om zijn afschuw te uiten over wat er gebeurde in de hoofdstad van zijn oude werkgever. De aanvallende middenvelder deelt de beelden van het beruchte account Cestmocro, die als bijschrift bij de beelden schreef: “als het geen vrouwen en kinderen zijn rennen ze weg.” Ziyech voegde zelf het onderschrift ‘En nog altijd free Palestina’, toe”, zo schrijft De Telegraaf. Volgens verslaggever Jeroen Kapteijns ‘vliegt Ziyech lelijk uit de bocht’.

Moroccan footballer Hakim Ziyech on Instagram: “If it’s not women and children then they run away. 😩😩🐈🐈



And STILL FREE PALESTINA 🇵🇸🇵🇸🇵🇸” pic.twitter.com/E2SJeC5tCl — Leyla Hamed (@leylahamed) November 8, 2024 Hakim Ziyech vliegt lelijk uit de bocht op social media. https://t.co/ZZVY98ymqb — Jeroen Kapteijns (@JeroenKapteijns) November 8, 2024

Wat is er gebeurd?

Maccabi Tel Aviv was donderdagavond de tegenstander van Ajax in de vierde speelronde van de competitiefase van de Europa League. In de aanloop naar de ontmoeting in de Johan Cruijff ArenA bestond er al veel vrees voor ongeregeldheden vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Zo deed zich afgelopen zaterdag al een incident voor waarbij een pro-Palestijnse demonstrant gewond zou zijn geraakt. Maandag werd er een pro-Palestijnse demonstratie bij de hoofdingang van de Johan Cruijff ArenA aangekondigd. De harde kern van Ajax was hier duidelijk geen voorstander van en dreigde zelf in te grijpen als dat nodig was geweest. De demonstratie bij het stadion werd uiteindelijk verboden door burgemeester Femke Halsema van Amsterdam. De betogers mochten wel ergens anders hun stem laten horen, niet ver bij de Johan Cruijff ArenA vandaan.

Er was rond de wedstrijd veel politie opgetrommeld om ongeregeldheden te voorkomen. Demonstranten probeerden weliswaar alsnog bij het stadion te komen, maar zij geraakten niet langs de politie. Rond de Johan Cruijff ArenA, waar zich bijna 3.000 supporters van Maccabi Tel Aviv hadden gemeld om de wedstrijd in het uitvak bij te komen, bleef het rustig, maar na afloop liep het in het centrum van Amsterdam volledig uit de hand. In de nacht van donderdag op vrijdag zijn er meerdere geweldsincidenten geweest tussen ‘jongeren’ en fans van de club uit Israël. Volgens de politie zijn de supporters daarbij doelbewust opgezocht, belaagd en mishandeld. AT5 sprak met een Israëlische man die in Amsterdam was voor de wedstrijd. “Ik had een hotel geboekt met meerdere supporters op het Damrak, maar ik raakte de groep kwijt. Toen ik richting het hotel liep, zagen vier mensen mijn Maccabi-sjaal, die net uit mijn jas stak, en ze kwamen achter mij aan.”

Gewonden en tientallen aanhoudingen in Amsterdam

De 43-jarige man vertelt dat hij weg probeerde te komen, maar op de grond werd geduwd en tegen zijn hoofd is getrapt. “Het gebeurde allemaal zo snel. Ik kon wegkomen en hoopte dat ik iemand tegenkwam die mij zou kunnen helpen, maar er was niemand. Ik kwam uiteindelijk een groep Maccabi-supporters tegen en zij beschermden mij. Ik ben daarna naar het hotel gegaan en we stonden met een groep supporters in de lobby, maar er kwam opeens een andere groep mensen de lobby binnenrennen. Wij zijn toen gevlucht naar de hotelkamers en hebben de deuren op slot gedaan”, zo leest het. De man mag zich naar eigen zeggen ‘gelukkig’ prijzen met het feit dat hij er ‘alleen maar’ blauwe plekken aan heeft overgehouden. Dat geldt niet voor alle supporters die zijn aangevallen. De politie zegt op sociale media dat er vijf mensen gewond zijn geraakt en naar het ziekenhuis moesten. Er zijn 62 mensen aangehouden.

Reacties van politici

De geweldsincidenten in Amsterdam zijn onderwerp van gesprek op sociale media. “Het is onacceptabel dat Joodse Israëliërs in Amsterdam niet veilig zijn en worden opgejaagd en aangevallen. Beangstigend en maakt me boos. De daders moeten snel worden opgespoord en berecht”, zo schrijft partijleider Frans Timmermans van GroenLinks-PvdA bijvoorbeeld op X. Premier Dick Schoof zegt voor de camera van onder meer de NOS dat ‘alles in werk moet worden gesteld om de daders op te sporen en te vervolgen’. “Dit is gewoon antisemitisch geweld tegen Israëliërs. Dat dit anno 2024 kan, dat tart eigenlijk alle beschrijvingen en is buiten alle grenzen, buiten alle proporties.”

Premier Benjamin Netanyahu van Israël zei vrijdagmorgen een ‘reddingsmissie’ op te starten om zijn landgenoten die de afgelopen dagen in Amsterdam verbleven in veiligheid te brengen. Die reddingsvliegtuigen komen er uiteindelijk niet, zo schrijft de Israëlische krant Times of Israël. Een woordvoerder van Netanyahu zegt tegen die krant dat de vliegtuigen niet meer nodig zijn. Wél stuurt luchtvaartmaatschappij El Al vrijdag een extra vliegtuig naar Nederland om Israëlische voetbalsupporters op te halen. De vluchten zijn gratis voor de fans, ook als ze al een ticket bij de maatschappij geboekt hadden, zo meldt AT5.

Haatdragende liederen

Op sociale media gaan er overigens ook beelden rond die zouden laten zien dat de supporters van Maccabi Tel Aviv die aanwezig waren in Amsterdam zich flink hebben misdragen. Zo deelt het account Mokum Tegen Fascisme op Instagram een video waarin kwetsende en haatdragende Israëlische liederen te horen zouden zijn. Het account richt zich in de reacties tot de fanatieke supportersgroepen van Ajax. “We gunnen jullie echt, ECHT jullie wedstrijden, Ajax zit ook in ons hart. Maar Amsterdammers die worden bedreigd, gediscrimineerd en in elkaar gemept door een harde kern van buiten is toch onacceptabel? Geen politiek in voetbal, was het toch? Spreken jullie je nu ook uit?”, zo leest het.

Eerder deze week misdroegen supporters van Maccabi Tel Aviv zich al door onder meer Palestijnse vlaggen van gebouwen af te halen en te verscheuren. De pro-Palestijnse activist Jay veroordeelt het gebruikte geweld, maar ‘ziet het eveneens als een logische consequentie van de acties van de Maccabi-fans’, zo schrijft NH. Volgens Jay waren de pro-Palestijnse activisten ‘geen onderdeel van een gecoördineerde actie’.

Nog geen reactie van Ajax

Ajax heeft nog niet gereageerd op de incidenten van afgelopen nacht. De Amsterdammers plaatsten vrijdagmorgen wel enkele posts over de jarige Remko Pasveer. Uit de reacties blijkt dat mensen teleurgesteld zijn in het feit dat de huidige nummer twee van Nederland zich nog niet heeft uitgesproken over het geweld in de eigen stad. “Geen woord over de pogroms tegen Israëlische joodse aanhangers? Niets? Schaam jullie, lafaards”, zo schrijft iemand. Volgens Het Parool wens de officiële supportersvereniging van Ajax ‘niet te reageren’ op de gebeurtenissen.