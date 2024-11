Grote vrees rond Ajax - Maccabi, Palestina-demonstrant aangevallen door Ajacieden

Valentijn Driessen vreest voor ongeregeldheden rondom de Europa League-wedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv van donderdag. Zaterdagavond deed zich al een incident voor op Amsterdam Centraal, waar een pro-Palestijnse demonstrant gewond raakte na een aanvaring met Ajax-supporters. Rond de wedstrijd van donderdag vindt een protest plaats bij de ingang van de Johan Cruijff ArenA.

“Er kan natuurlijk wel het nodige gebeuren”, blikt Driessen in de podcast Kick-Off vooruit op het bezoek van Israëlische supporters aan Nederland. “Er zijn ook stickers geplakt waarop wordt opgeroepen om van je te laten horen rondom die wedstrijd. Ik denk dat het een staat van beleg wordt rond de Johan Cruijff ArenA.” In Amsterdam zijn posters verspreid met de leus 'Geen scheidsrechter, maar strafrechter', een oproep om Israëlische clubs te boycotten.

Artikel gaat verder onder video

Clubwatcher Mike Verweij weet dat Ajax de nodige veiligheidszorgen overhield aan de Europa League-loting. “Als je als veiligheidscoördinator van Ajax twee Turkse clubs thuis krijgt, en verder nog Lazio en Maccabi Tel Aviv, is dat wel een uitdaging.” Ajax speelde in september al tegen Besiktas (4-0 zege) en treedt op 30 januari aan tegen Galatasaray.

'Halsema moet uitsupporters verbieden'

Driessen denkt de oplossing te hebben. “Dan moet je gewoon geen uitsupporters accepteren. Wegwezen met die Turkse en Israëlische supporters.” Zaterdagavond waren er geen uitsupporters bij Ajax – PSV (3-2). “Heb je je niet vermaakt?”, vraagt Driessen aan Verweij. “Geen sisgeluiden… rond die vorige wedstrijd tegen Besiktas was er ook veel ellende in de stad. Waarom moeten we ons daar allemaal aan laten blootstellen? Kappen met die handel.” In zijn ogen moet burgemeester Femke Halsema de komst van uitfans verbieden.

Incident op Amsterdam Centraal

Zaterdagavond kwam een man samen met anderen terug van een protest in Amsterdam, terwijl er rond die tijd Ajax-supporters onderweg waren naar de thuiswedstrijd tegen PSV. Een politiewoordvoerder stelt dat er een woordenwisseling was tussen de pro-Palestina-demonstrant en de groep Ajacieden. De man zegt dat hij en zijn vrienden commentaar kregen op hun ‘kutvlaggen’ en Palestijnse sjaals. Hij heeft aan journalist Maya-Nora Saaid laten weten dat hij door de Ajax-fans op zijn hoofd werd geslagen. “Ik bloedde een beetje en had een snee boven mijn wenkbrauw.”

Op een foto die rondgaat is te zien dat het nodige bloed op de grond belandde, maar de man hoefde uiteindelijk niet met een ambulance mee. Wel is hij door agenten bij de eerste hulp afgezet, met het advies om aangifte te doen. “Er is tot op heden nog geen aangifte binnen en er zijn geen verdachten aangehouden”, aldus de politiewoordvoerder tegenover De Telegraaf.

Demonstratie bij Johan Cruijff ArenA

Pro-Palestijnse activisten hebben aangekondigd donderdag aanwezig te zijn bij de Johan Cruijff Arena om te demonstreren tegen de aanwezigheid van Maccabi Tel Aviv, zo meldt AT5. De demonstratie is maandagochtend aangemeld bij de gemeente. "Alleen ter kennisgeving, want wij zullen er sowieso staan", zegt een van de initiatiefnemers. "Dit kan niet zomaar worden toegestaan in een stad als Amsterdam. We moeten een geluid laten horen tegen Israël." De actie zal plaatsvinden bij de hoofdingang.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Royston Drenthe: 'Je ziet hem denken: Farioli, dit flik je me niet nog een keer'

Andy van der Meijde en Royston Drenthe zijn erg onder de indruk van een Ajacied.