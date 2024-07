PSV neemt ingrijpend besluit en reist dit jaar zonder uitsupporters naar Ajax

De clubleiding van PSV heeft besloten om dit seizoen geen uitsupporters mee te nemen naar de wedstrijd tegen Ajax in de Johan Cruijff ArenA. De Eindhovenaren nemen dit besluit uit voorzorg ‘om te voorkomen dat kwetsende spreekkoren de sfeer en de wedstrijd negatief beïnvloeden’, zo valt er te lezen in een bericht op de officiële kanalen.

In de vorige editie tussen Ajax en PSV (1-1), in februari, vonden een aantal incidenten plaats tijdens de wedstrijd. De Eindhovenaren hadden al eerder een waarschuwing en sanctie ontvangen vanuit de Amsterdamse gemeente. Dit seizoen treffen beide ploegen elkaar al op 2 november in de Johan Cruijff ArenA.

Zowel PSV als Ajax hanteren een ‘nultolerantie op het gebied van antisemitische leuzen’. De Eindhovense clubleiding vreest dat ‘een deel van de uitsupporters de verleiding niet kan weerstaan om de Amsterdamse rivaal onheus te bejegenen’. In samenwerking met PSV Foundation rolt de club een ‘bewustwordingsprogramma’ uit, om het historisch besef te vergroten bij de eigen aanhang.

“Aangezien de uitwedstrijd al vrij vroeg in het seizoen geprogrammeerd is, verkiest PSV éénmalig naar de hoofdstad af te reizen zonder supporters. Op die manier kan het project goed op poten worden gezet en ook het beoogde effect worden gesorteerd. Mocht het in de Arena namelijk wél misgaan, dan dreigt vanuit Amsterdam een uitsupportersban van meerdere jaren”, valt er te lezen op de site van PSV.

