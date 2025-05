'Ajax heeft in mijn tijd aan het eind van het seizoen nog nooit zó slecht gespeeld'

Mike Verweij en Valentijn Driessen zijn absoluut niet te spreken over de keuzes van Francesco Farioli bij Ajax dit seizoen. De journalisten van De Telegraaf hebben de Italiaanse coach veel fouten zien maken, zo ook rondom de wedstrijd tegen NEC van afgelopen weekend (0-3).

Ajax leek lange tijd op het kampioenschap af te stevenen, maar door de late overwinning van PSV bij Feyenoord en de blamage van de Amsterdammers tegen NEC lijkt er nu een enorme onzekerheid toegeslagen bij Ajax. De ploeg speelt de laatste weken niet op basis van defensieve zekerheid, maar paniekerig aanvallend voetbal. De eerdergenoemde journalisten weten wel hoe dat komt.

Farioli rouleerde in het begin van het seizoen veel. "Dat was toen ook wel nodig, omdat hij de fysiek slechtste selectie van Nederland onder zijn hoede kreeg", verdedigt Verweij de trainer in de podcast Kick-Off. "Maar door dat eeuwige gewissel is er nooit enige vastigheid in het team gekomen. Geen enkele patroon, geen enkel automatisme. Hij (Farioli, red.) heeft Ajax op het begin van het seizoen gewoon kapot gewisseld." De Telegraaf-journalist komt vervolgens met een pijnlijke constatering. "In de tijd dat ik over Ajax schrijf is het nog nooit voorgekomen dat ze aan het eind van het seizoen zo slecht spelen. Normaal gesproken is de opbouw zo, dat een elftal in april/mei het beste is. Dat het elftal er nu zo slecht voorstaat, is toch een brevet van onvermogen."

LEES OOK: Na defensieve blamage wordt Ajax-flop het elftal in geschreven

Driessen mengt zich dan in de discussie en die stelt dat dit een beetje als een verloren seizoen aanvoelt voor Ajax. "Het erge is gewoon dat er geen basis is om verder op te bouwen." De journalist wijst dan naar Arne Slot. "In het eerste jaar zette hij wat neer bij Feyenoord, in het tweede voelde je dat het alleen maar beter kon gaan. Het elftal ontwikkelde zich, de spelers werden beter. Dat zie je bij Ajax helemaal niet. Mika Godts heeft een aantal prima wedstrijden gespeeld, maar daar is ook niks meer van over." Volgens Driessen wordt er onvoldoende richting de toekomst gekeken, ook omdat Ajax moet verkopen om te kunnen kopen. Dat Jorthy Mokio momenteel weinig speelt, is voor de journalist ook onverklaarbaar.

'Weinig spelers echt doorontwikkeld'

Verweij noemt dan de spelers op die onder Farioli aantoonbaar beter zijn geworden. De namen van Anton Gaaei, Josip Sutalo, Kenneth Taylor, Kian Fitz-Jim en Youri Baas passeren de revue, maar alleen de ontwikkeling van Baas wil de journalist echt aan Farioli toeschrijven.

