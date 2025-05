Na defensieve blamage wordt Ajax-flop het elftal in geschreven

Henk Spaan heeft afgegeven op de keuzes van Francesco Farioli, zondag rond Ajax - NEC (0-3). De Italiaan begon met Davy Klaassen en Jordan Henderson als defensief blok op het middenveld, met twee rechtsbuitens in de vorm van Steven Berghuis en Bertrand Traoré en Wout Weghorst in de spits.

Het was zondag een uiterst pijnlijke middag voor de Amsterdammers. Feyenoord stond in de eigen Kuip binnen de kortste keren met 2-0 voor tegen titelconcurrent PSV, maar mede door een rode kaart voor Givairo Read draaiden de Eindhovenaren het nog helemaal om (2-3). Ajax was vervolgens van de leg en verloor thuis met 0-3 van NEC. De titelstrijd ligt weer helemaal open.

Dat had echter voorkomen kunnen worden, meent Henk Spaan. De columnist geeft Farioli in een 6- voor zijn optreden. Over het gehele seizoen genomen heeft de Italiaan echter wel goed werk verricht, schrijft Spaan in zijn column in Het Parool. "Natuurlijk vind ik dat Farioli goed heeft gepresteerd met deze spelers. De Champions League rechtstreeks halen verdient een knop op het bord van ‘goed gewerkt.’"

LEES OOK: Van der Vaart benoemt 'meest treurige' moment voor Ajax-fans zondag: 'Maar ook wel weer mooi'

Over zondag had Spaan echter genoeg te klagen. "Weghorst is geen basisspeler. Hij is een invaller. Met Weghorst en Berghuis voorin is elke lange bal uitgesloten. Samen lopen ze niet harder dan zesendertig kilometer per uur; bij elkaar opgeteld hè." Ook koos Farioli voor defensieve zekerheid, wat uiteindelijk totaal niet goed uitpakte. "Henderson en Klaassen allebei op 6 is belachelijk tegen een ploegje als NEC." Spaan pleit voor een opmerkelijke wissel: "Als je Baas niet kunt vervangen, zet Hato dan in het centrum. Wijndal is een linksback die het inmiddels aankan." De van AZ gekochte back heeft dit seizoen slechts 277 Eredivisieminuten achter zijn naam en heeft sinds zijn komst in 2022 (voor tien miljoen) eigenlijk amper kunnen overtuigen.

De inzet en motivatie bij Ajax zondag kon Spaan ook totaal niet bekoren. "En het belangrijkste: als je móét winnen, speel dan als een elftal dat moet winnen. Zet vol druk, jaag ze af, die hinderlijke horzels. Begin tegen Groningen met Brobbey voorin en stuur hem diep. Keer op keer. Laat Berghuis applaudisseren op de bank."

