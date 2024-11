Halsema grijpt in: geen pro-Palestijnse demonstratie bij Ajax - Maccabi Tel Aviv

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam heeft de pro-Palestijnse demonstratie bij de ingang van de Johan Cruijff ArenA verboden, zo weet De Telegraaf. Ajax neemt het donderdagavond in eigen huis op tegen Maccabi Tel Aviv uit Israël, dat in een conflict met Palestina is verwikkeld.

Maandag meldde AT5 dat pro-Palestijnse activisten hebben aangekondigd aanwezig te zijn bij de Johan Cruijff ArenA om te demonstreren tegen de aanwezigheid van Maccabi Tel Aviv. De demonstratie is maandagochtend aangemeld bij de gemeente. “Alleen ter kennisgeving, want wij zullen er sowieso staan”, zegt een van de initiatiefnemers. “Dit kan niet zomaar worden toegestaan in een stad als Amsterdam. We moeten een geluid laten horen tegen Israël.”

De F-side, de harde kern van Ajax, is het niet eens met de plannen van de demonstranten om actie te voeren bij het stadion van Ajax. “In de Johan Cruijff ArenA gaat het om onze club en onze stad en streven we naar saamhorigheid”, klinkt het in een statement. “We willen dan ook geen vlaggen van conflictgebieden en andere politieke uitingen zien tijdens het Europa League-duel tussen ons aller Ajax en Maccabi Tel Aviv FC. Zowel binnen als buiten het stadion zullen wij dit niet tolereren en waar nodig zullen wij ingrijpen. Voetbal is geen politiek.”

Halsema verplaatst demonstratie

Uit angst voor ongeregeldheden heeft Halsema besloten de pro-Palestijnse demonstratie bij de hoofdingang van de Johan Cruijff ArenA te verbieden. Samen met de politie en het Openbaar Ministerie is de burgemeester tot de conclusie gekomen dat het protest wel gevoerd mag worden op het Anton de Komplein, ook in Amsterdam-Zuidoost. Een demonstratie bij de ArenA beschermen is volgens Halsema ‘operationeel onmogelijk’.

Ajax neemt maatregelen

Om de wedstrijd op veilige wijze te laten verlopen, heeft ook Ajax zelf besloten maatregelen te nemen. “Zoals je wellicht hebt meegekregen, is er veel aandacht voor deze wedstrijd”, schrijven de Amsterdammers in een mail aan alle fans die een kaartje hebben gekocht. “Ajax doet er dan ook alles aan om de wedstrijd ongestoord en veilig te laten verlopen.” Om het stadion binnen te komen, zal de toegangscontrole een stuk strenger zijn dan normaal het geval is bij de ArenA. “We willen met klem verzoeken om geen uitingen, zoals vlaggen, die verband houden tot conflictgebieden in de wereld mee te nemen naar het stadion. Steun vooral ons aller Ajax”, leest het.

