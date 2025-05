Naam van Denzel Dumfries opeens in één adem genoemd met Ballon d'Or

is op de toppen van zijn kunnen, zo bewees hij maar weer eens in de returnwedstrijd tussen Inter - FC Barcelona (4-3). Met twee assists op dinsdag, en twee doelpunten en een assist in de heenwedstrijd, had de Nederlander een enorm aandeel in het uitschakelen van de Catalanen. Nu valt zijn naam in de Ballon d'Or-discussie.

Dumfries is via Sparta Rotterdam, sc Heerenveen en PSV uitgegroeid tot wereldspeler bij Internazionale. In Milaan won de rechtervleugelverdediger al een keer de Scudetto, twee keer de Coppa Italia en driemaal de Supercoppa Italiana. Dit seizoen scoorde Dumfries al tien keer en gaf hij vijf assists in alle competities. Indrukwekkende cijfers voor de Nederlander, maar vooral zijn prestaties tegen FC Barcelona leveren hem nu complimenten op. Dumfries, die daarvoor een maand geblesseerd was, bleek twee keer goud waard voor zijn ploeg. In Spanje scoorde hij twee fraaie doelpunten en gaf hij één assist, terwijl hij in het eigen Giuseppe Meazza de bal panklaar legde voor Lautaro Martínez en Francesco Acerbi. Vooral die laatste assist, die leidde tot de 3-3, was ongekend belangrijk, want daardoor sleepte Inter een verlenging uit het vuur.

Artikel gaat verder onder video

Dat Dumfries twee keer grandioos speelde, is duidelijk. Voetbal International-journalist Süleyman Öztürk gaat echter nog een stap verder. In zijn column begint hij met een lofzang voor dit 'fenomeen'. "Hij is de sloopkogel die internationale topploegen tot puin reduceert, de storm die zichzelf heeft opgewerkt uit een zee van twijfel." De journalist vindt dat er te veel wordt gewezen naar 'een gebrek aan aangeboren talent', terwijl er juist meer waardering zou moeten komen voor zijn 'superkracht'. "Zijn doorzettingsvermogen is geen gebrek aan talent, het is zijn talent. Het is het vermogen om tegen muren aan te knallen, niet één keer, maar tot ze breken."

LEES OOK: Wytse van der Goot compleet in extase door Denzel Dumfries

"Dumfries is voor dit Inter net zo cruciaal als Lamine Yamal dat is voor Barça", vervolgt Öztürk, die denkt dat de Nederlander met een andere nationaliteit een heel ander imago gehad zou hebben. "Denzelinho Dumfrisão is een wereldster die vragen over de Ballon d’Or nu nog weglacht, maar er komt een finale aan en in principe is Dumfries een omhaal verwijderd van een plek op het podium. Van dat hele ‘harde voeten, zachte voeten’-verhaal is hij gelukkig al lang verlost. Misschien wordt hij wel de pleitbezorger van een nieuwe definitie van talent: dat het er niet om gaat wat je krijgt, maar wat je doet met wat je hebt."

