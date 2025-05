Wytse van der Goot compleet in extase door Denzel Dumfries

is ook in de return van de halve finale tegen Barcelona goud waard voor Internazionale. Met een assist stond de Oranje-international halverwege de eerste helft aan de basis van de 1-0.

Dumfries scoorde vorige week twee keer in de heenwedstrijd en had daarmee een groot aandeel in het 3-3 gelijkspel. In de return was de rechtervleugelspeler opnieuw belangrijk voor Inter, ditmaal met een assist.

Dumfries werd in de 21ste minuut van de wedstrijd door Federico Di Marco weggestoken achter de laatste linie van Barcelona. De Oranje-international had oog in oog met doelman Wojciech Szczesny voor eigen succes kunnen gaan, maar koos er onzelfzuchtig voor de bal opzij te leggen naar Lautaro Martínez. Voor de Argentijnse spits was het vervolgens een koud kunstje om te scoren: 1-0.

Het voorbereidende werk van Dumfries bracht commentator Wytse van der Goot van Ziggo Sport in extase. “Assist Denzel Dumfries! Het was nog niet voorbij, want wéér, wéér flikt die het! Daar is weer die hoofdrol voor Denzel Dumfries. Een week later weer haantje-de-voorste!”, zei van der Goot onder meer.

