Gefrustreerde Spaanse journalist begint na Inter - Barcelona over Ajax - AZ: 'Hij kreeg de schuld'

De 4-3 nederlaag van FC Barcelona tegen Internazionale en daarmee uitschakeling in de Champions League is bijzonder slecht gevallen bij Jordi Gil. De verslaggever van Sport uit in een artikel op de website zijn frustraties over het optreden van de arbitrage. Gil heeft vooral geen enkel goed woord over voor Dennis Higler en Pol van Boekel, respectievelijk de VAR en assistent-VAR van dienst tijdens Internazionale - FC Barcelona. De Spanjaard heeft zijn huiswerk gedaan en begint zelfs over de ontmoeting tussen Ajax en AZ van 16 maart jongstleden.

FC Barcelona baalt als een stekker van de uitschakeling door Internazionale in de halve finale van de Champions League. De Catalanen knokten zich dinsdagavond, evenals zes dagen eerder in de heenwedstrijd, terug van een 2-0 achterstand en stevenden dankzij een late treffer van Raphinha binnen de reguliere speeltijd af op een finaleplaats, maar een doelpunt van Francesco Acerbi in de blessuretijd gooide roet in het eten. FC Barcelona ging uiteindelijk in de verlenging kopje onder, waardoor het voor het tiende opeenvolgende jaar met lege handen achterblijft in Europa.

Artikel gaat verder onder video

De frustraties en het ongeloof bij FC Barcelona richtten zich na afloop vooral tot de arbitrage. Flick liet al blijken niet blij te zijn met het optreden van scheidsrechter Szymon Marciniak en zijn collega’s en ook de spelers van FC Barcelona uitten hun ongenoegen. Zo zou de UEFA volgens Pedri zelfs een onderzoek moeten starten, omdat het volgens de middenvelder niet de eerste keer is dat zijn ploeg is ‘benadeeld’ door de arbitrage. Pedri doelde mogelijk op Van Boekel, die in 2022 de VAR was bij Internazionale - FC Barcelona. De Italianen wonnen destijds met 1-0, maar de Catalanen beklaagden zich massaal over een niet gegeven strafschop na een vermeende handsbal van Denzel Dumfries.

LEES OOK: Spaanse kranten en Barcelona-fans openen massaal de aanval: ‘Nooit meer in een Barça-shirt!’

FC Barcelona heeft bijna drie jaar later opnieuw reden van klagen, meent verslaggever Gil van Sport. “Barça leed een reeks tegenslagen in deze halve finale van de Champions League tegen Internazionale. Naast de tegenslagen op het veld en de uiteindelijke uitschakeling, waren de beslissingen van de scheidsrechters ook niet bepaald succesvol”, zo klinkt het. “De zogenaamd beste scheidsrechter ter wereld, Marciniak, was opnieuw ongelukkig, en het VAR-team was nog slechter”, zo laat Gil er geen misverstand over bestaan. Het VAR-team bestond dinsdagavond onder meer uit Higler en Van Boekel. Laatstgenoemde fungeerde als assistent van Higler. “Een VAR-team dat niet tot de beste ter wereld wordt gerekend”, zo stelt Gil.

Ajax - AZ

Volgens Gil is het ‘beste bewijs’ daarvoor dat Higler of Van Boekel níét, maar hun landgenoot Rob Dieperink komende zomer wél als scheidsrechter afreist naar de Verenigde Staten om deel uit te maken van het arbitrale team voor het WK voor clubteams. “Van Boekel en Higler hebben niet echt indruk gemaakt, ondanks het feit dat ze vaste waarden zijn in Europese wedstrijden”, zo klinkt het. Gil haalt vervolgens het optreden van Higler tijdens de ontmoeting tussen Ajax en AZ van 16 maart jongstleden aan. De scheidsrechter kwam destijds onder vuur te liggen vanwege een onterechte tweede gele en daarmee rode kaart voor AZ-verdediger Alexandre Penetra. “Wat tot verontwaardiging leidde bij de bezoekende ploeg. De wedstrijd eindigde in een 2-2 gelijkspel, waarbij AZ de scheidsrechter de schuld gaf”, zo heeft ook Gil klaarblijkelijk meegekregen.

LEES OOK: Opmerkelijk én pijnlijk: Higler stond in eerste instantie niet op planning voor Ajax - AZ

Higler en Van Boekel zouden dinsdagavond, zo stelt Gil, niet ‘dezelfde aanpak’ hebben gehanteerd bij beide elftallen. De verslaggever doelt op het feit dat de Nederlanders wél ingrepen toen Marciniak na een overtreding van Henrikh Mkhitaryan op Lamine Yamal in eerste instantie naar de strafschop wees, maar terugkwam op dat besluit en uiteindelijk een vrije trap geef, én de penalty voor Inter in de eerste helft na de onreglementaire tackle van Pau Cubarsí, terwijl ze ‘minder streng waren bij de overtreding van Dumfries op Gerard Martín voorafgaand aan de 3-3’. “Ze zagen ook geen mogelijke handsbal van Acerbi binnen het strafschopgebied”, aldus Gil.

➡️ Meer FC Barcelona nieuws

👉 'Goudhaantje van FC Barcelona treft drastische maatregel en zoekt hulp van buitenaf' 🔗

👉 Real Madrid dreigt belangrijke aanwinst voor de neus van FC Barcelona weg te kapen 🔗

👉 Kraay junior haalt uit: 'Hij heeft zich misselijkmakend gedragen ten opzichte van Frenkie de Jong' 🔗

👉 FC Barcelona mag serieus hopen op aanwinst: transfervrij vertrek bevestigd 🔗

👉 Hoogspanning bij FC Barcelona: 'Drie spelers uiten woede en onvrede over trainer Flick' 🔗