Johan Bakayoko schrikt van onthulling en hekelt beleid van Ajax: 'Dit is ondankbaar'

heeft verbaasd gereageerd op een onthulling van Andy van der Meijde over de manier waarop Ajax met oud-spelers omgaat. In het programma Bij Andy in de Auto vertelt de voormalig Ajacied dat hij als oud-voetballer niet hartelijk wordt ontvangen door medewerkers in de omgeving van de Johan Cruijff ArenA.

Bakayoko is te gast in de nieuwste aflevering van Bij Andy in de Auto. Van der Meijde kon de PSV'er ophalen op het trainingscomplex in Eindhoven, wat een groot verschil is met de werkwijze in Amsterdam: "Als je bij Ajax komt als oud-speler, dan zeggen ze: sta je op de lijst? Als ik zeg nee, dan kom ik niet op de parkeerplaats. Dat is toch niet normaal? Ik heb daar tien jaar gespeeld. Als ik daar spelers wil ophalen om in de auto mee te gaan, moet ik gewoon voor de poort wachten."

© Bij Andy in de Auto

Artikel gaat verder onder video

Ook de Belgische aanvaller van PSV is, net als Van der Meijde, verbaasd over dit beleid van Ajax: "Dit is ondankbaar", stelt de aanvaller van PSV, waarna Van der Meijde zijn klaagzang vervolgt: "Dit is toch niet normaal? Deze mensen begrijpen niets van voetbal", vindt de voetbalanalist. Bakayoko reageert instemmend. De voormalig aanvaller heeft zelfs een keer problemen gehad bij de Johan Cruijff ArenA toen hij nog voetbalde.

LEES OOK: Theo Janssen voorspelt mooie toekomst voor PSV-speler (21)

"Ik moest een wedstrijd spelen en iemand vroeg: wat kom je doen? Ik zeg: wat kom ik doen? Ik moet voetballen!", vertelt Van der Meijde. De beveiliger geloofde er echter niets van. "Hij zei: dat kunnen ze allemaal wel zeggen, wie ben je dan? Toen werd ik helemaal gek", zegt Van der Meijde tot slot over de Amsterdamse club tegen een verbaasde Bakayoko, die het bijzonder vindt dat Ajax zo omgaat met oud-spelers.

Vind jij de kritiek op het beleid van Ajax richting oud-spelers terecht? Laden... 62.9% Ja, absoluut 37.1% Nee, ik snap het eigenlijk wel 1051 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Andy van der Meijde haalt keihard uit tijdens Ajax - PSV

De voetbalanalist scheldt de commentator bij Ajax - PSV enorm uit.