Theo Janssen voorspelt mooie toekomst voor PSV-speler (21)

Theo Janssen heeft een hoge pet op van . De verdediger, die ook als middenvelder uit de voeten kan, maakte afgelopen zomer de overstap van FC Utrecht naar PSV en had niet veel tijd nodig om zich aan te passen aan zijn nieuwe omgeving. Janssen verwacht dat Flamingo na PSV nog wel een mooie stap gaat maken.

Flamingo maakte in de zomer van 2022 op huurbasis de overstap van Sassuolo naar Vitesse. De verdediger maakte indruk in Arnhem. Dat bleef niet onopgemerkt. FC Utrecht haalde hem in de zomer van 2023, eveneens op huurbasis, naar De Galgenwaard. FC Utrecht besloot hem een jaar later voor een kleine drie miljoen euro definitief over te nemen van Sassuolo, maar verkocht hem niet veel later met dikke winst door aan PSV. De Eindhovenaren telden een bedrag van negen miljoen euro voor hem neer. Dat zorgde voor hoge verwachtingen, maar Flamingo stelt vooralsnog zeker niet teleur.

Janssen ‘niet verrast’ door Flamingo

De international van Jong Oranje veroverde al snel een basisplaats in het elftal van trainer Peter Bosz en lijkt die niet meer uit handen te gaan geven. Hij had het evenals zijn ploeggenoten weliswaar lastig in de uitwedstrijd tegen Ajax, maar herstelde zich een paar dagen later met een sterk optreden tegen Girona. Flamingo maakte de openingstreffer en liet ook verdedigend een goede indruk achter. Dat het Flamingo was die PSV na een kwartier op voorsprong tikte, komt voor Janssen niet als een verrassing. “Ik heb hem natuurlijk meegemaakt bij Vitesse. Daar was hij ook al levensgevaarlijk bij standaardsituaties”, zo vertelde Janssen na afloop van PSV - Girona op Ziggo Sport.

Flamingo maakte uit een inworp van Malik Tillman, een verre inworp, de 1-0. Volgens Janssen is Flamingo een speler met een ‘hele goede timing’ en weet hij ‘goed waar hij moet bewegen’. “En hij is sterk met zijn hoofd. Hier schiet hij ‘m natuurlijk binnen, maar het verrast mij niet dat hij gevaarlijk is bij standaardsituaties.” Janssen is sowieso erg lovend over de oud-speler van Vitesse. “Het is een jongen die een fantastische mentaliteit heeft, heel veel tijd en energie steekt in beter worden. Bij Vitesse had hij aan de bal soms iets teveel tijd, waardoor hij soms verkeerde keuzes maakte. Maar je ziet dat dit ook steeds beter gaat.”

Mooie toekomst voor PSV-verdediger

Flamingo zette afgelopen zomer zijn handtekening onder een contract tot de zomer van 2029. Hij is voorlopig nog niet uitgeleerd in Eindhoven, maar Janssen weet nu al zeker dat de verdediger een mooie toekomst voor zich heeft. “Dit wordt een speler die langzaam steeds beter gaat worden, waardoor dit waarschijnlijk niet zijn top gaat zijn. Die gaat nog een volgende stap maken”, zo klonk het veelbelovend.

