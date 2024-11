Bosz ziedend na nederlaag tegen Ajax: ‘Wat een geouwehoer, onzin!’

Peter Bosz is niet blij wanneer hij in gesprek met de NOS een vraag krijgt over opbouwen van achteruit na de wedstrijd van PSV tegen Ajax. Ruim een kwartier voor tijd ging de fout in na een inspeelpass van , waarna de winnende maakte.

PSV liep zaterdagavond tegen de eerste nederlaag van het seizoen in de Eredivisie aan. Op bezoek bij Ajax werd met 3-2 verloren. Bosz is van mening dat de nederlaag terecht is. “We verliezen omdat we niet goed genoeg gespeeld hebben”, is de trainer duidelijk. PSV verloor de wedstrijd uiteindelijk mede dankzij een fout van Tillman, die de bal in eigen zestien zo in de voeten van Godts schoof. De Belg wist daaruit de winnende goal te maken.

Bosz krijgt vervolgens de vraag wat hij vindt van opbouwen van achteruit. “Dat gelul”, reageert de coach van de Eindhovenaren. “Ik mag dat niet zeggen, denk ik. Dat achteraf gezwets. Hij (Benítez, red.) had die jongen (Tillman, red.) daar nooit in moeten spelen”, is hij duidelijk. Mocht de doelman wel kiezen om zijn ploeggenoot in te spelen, had Tillman niet zo lang moeten ‘treuzelen’. “Dat weten we allemaal.”

De oefenmeester is er niet gelukkig mee dat de opbouw van achteruit er na de wedstrijd weer uitgepikt wordt. “Om dan achteraf te zeggen: ik snap het niet meer. Dat vind ik allemaal zo’n geouwehoer.” In het vervolg alleen maar de lange bal spelen, ziet Bosz ook niet zitten. “Anders krijg je alleen maar dat ouderwetse Engelse voetbal. Wat een geouwehoer joh, onzin!”

