Van Gangelen staat plotseling op en richt zich tot eenzame Ajax-fan in ESPN-studio

Ajax boekte zaterdagavond een knappe 3-2 zege in de topper tegen PSV. Na afloop van de tweede topper tussen Feyenoord en AZ (die ook in 3-2 eindigde) komt het duel van de Amsterdammers nog even ter sprake. Presentator Jan Joost van Gangelen viel het op dat er een eenzame Ajax-supporter zat tussen een clubje PSV-fans, waarna hij op deze toeschouwer afstapte.

Geheel tegen de verwachting in wist het Ajax van trainer Francesco Farioli zowel De Klassieker tegen Feyenoord (0-2) als de topper tegen PSV (3-2) winnend af te sluiten. De Amsterdammers hebben daardoor slechts twee verliespunten meer dan de koploper. Bij De Eretribune zat een Ajax-supporter helemaal alleen tussen een groep PSV’ers, waarna Van Gangelen vlak voor het einde van het programma op hem afstapte.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Farioli krijgt foto te zien: 'Wat probeer je mij te laten zeggen?'

“Nou hadden we hier achter een hele club PSV’ers met een Ajacied”, begint Van Gangelen. “Jongen, je zit erbij. Hoe is het met je? Kom even staan. Het lijkt, of je bent dronken van geluk… vertel even. Hoe is de avond gegaan?”

“Ik moet zeggen dat ik voor deze week niet had verwacht dat Ajax zes punten zou halen”, begint de jongeman zijn reactie. “Uit tegen Feyenoord, thuis tegen PSV, zes punten. Farioli die doet zijn ding.” Vervolgens vraagt Van Gangelen of de jongen er ‘een beetje emotioneel’ van is geworden. Daar is geen sprake van. “Nou emotioneel, ik ben vooral heel blij.”

LEES OOK: Uniek moment voor Davy Klaassen na Ajax - PSV: ‘Dit heb ik nog nooit meegemaakt’

De Ajax-fan zat dus tussen een aantal PSV’ers in, waardoor Van Gangelen vraagt hoe het ‘met deze gasten’ om hem heen gaat. “Ik lach ze allemaal een beetje uit”, reageert hij gevat, waarna hij de lachers in de ESPN-studio op zijn hand krijgt.

© ESPN

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Dit gaat er schuil achter de spitsenstrijd tussen Brian Brobbey en Wout Weghorst

Een analyse over de strijd tussen Brian Brobbey en Wout Weghorst bij Ajax.