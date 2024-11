Farioli krijgt foto te zien: 'Wat probeer je mij te laten zeggen?'

Francesco Farioli wil nog niet spreken over een landstitel met Ajax. De trainer reageert lachend op de vraag of hij bekend is met het Museumplein, waar Ajax doorgaans kampioenschappen viert.

“Ja, ik weet waar dat is, want ik kom er vaak langs, heb mooie verhalen gehoord en ik heb video's uit het verleden gezien”, zegt Farioli op de persconferentie na de 3-2 overwinning op PSV. Hij krijgt daarna foto’s te zien van het plein in Amsterdam-Zuid. “Ik ken de locatie. Wat probeer je mij te laten zeggen? Ik ga je niet de kop geven waar je naar op zoek bent, haha."

Artikel gaat verder onder video

Vrijdag zei Farioli nog dat Ajax geen titelkandidaat is. Een dag later denkt hij daar, ondanks de 3-2 overwinning op PSV, nog hetzelfde op. “Ja, ik sta er nog exact hetzelfde in. Een week geleden kregen we nog veel kritiek vanwege ons spel tegen Willem II.”

LEES OOK: Uniek moment voor Davy Klaassen na Ajax - PSV: ‘Dit heb ik nog nooit meegemaakt’

Ajax heeft slechts twee verliespunten meer dan koploper PSV. “Wij zijn een team dat onszelf echt moet vinden en stabiliteit moet inbouwen”, benadrukt Farioli echter. “De recente uitslagen geven ons een enorme boost, maar we moeten nederig blijven.”

Zie je Ajax als titelkandidaat in de Eredivisie? Laden... 57.4% Ja 42.6% Nee 404 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Royston Drenthe: 'Je ziet hem denken: Farioli, dit flik je me niet nog een keer'

Andy van der Meijde en Royston Drenthe zijn erg onder de indruk van een Ajacied.