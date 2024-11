Uniek moment voor Davy Klaassen na Ajax - PSV: ‘Dit heb ik nog nooit meegemaakt’

Ajax won zaterdagavond op eigen veld met 3-2 van PSV, door doelpunten van , Kian Fitz-Jim en Mika Godts. Na afloop volgde volgens Klaassen een unieke vreugde-explosie in de Johan Cruijff ArenA.

Klaassen staat na afloop voor de camera van ESPN. Verslaggever Milan van Dongen merkt op dat er na afloop ‘een enorme ontlading’ loskwam in het stadion. “De fans komen van ver, na wat ze vorig seizoen allemaal hebben meegemaakt. Hoe erg merk jij dat binnen de club?”, vraagt Van Dongen aan Klaasen.

“Ja, dat merk je”, reageert de ervaren middenvelder van Ajax. “Dat merkte je afgelopen woensdag (na de met 0-2 gewonnen Klassieker tegen Feyenoord, red.), dat merk je vandaag. Ik denk niet dat ik eerder aan het einde van een wedstrijd een vreugde-explosie heb gehad zoals vandaag. En ik denk dat we toch wel meerdere mooie wedstrijden hier hebben mogen spelen. Maar dat geeft aan waar we vandaan komen.”

Van Dongen vraagt Klaassen tot slot of Ajax ‘terug is aan de top’, nu de Amsterdammers nog maar twee verliespunten meer hebben dan koploper PSV. “Nou ja, we moeten en kunnen nog veel beter. Maar we hebben onszelf wel weer terug geholpen in de titelrace. Maar we staan nog wel achter, helaas”, besluit Klaassen.

