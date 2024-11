Milan van Dongen stelt Jordan Henderson tamelijk bizarre vraag, waar Ajax-middenvelder om moet lachen

stond zaterdagavond na Ajax - PSV (3-2) tevreden voor de camera van ESPN. Toen verslaggever Milan van Dongen de Engelse middenvelder vroeg of er gelijkenissen zijn tussen het huidige Ajax en zijn voormalig werkgever Liverpool, moest Henderson echter lachen.

Ajax won zaterdagavond op eigen veld met 3-2 van PSV, door doelpunten van Davy Klaassen, Kian Fitz-Jim en Mika Godts. De Amsterdammers gaven de 0-2 zege van afgelopen woensdag op bezoek bij Feyenoord daarmee een goed vervolg en hebben nu nog maar twee verliespunten meer dan koploper PSV. “We wisten dat er deze week veel van ons gevraagd zou worden, maar de jongens waren geweldig. We hebben tot het einde geknokt”, reageert Henderson na Ajax - PSV tegenover Van Dongen.

LEES OOK: Confrontatie tussen Ajax-fans en Noa Lang: aanvaller reageert in minuut 72

“Ik heb altijd gezegd dat er veel potentie zit in deze spelersenergie”, vervolgt de routinier, die naar eigen zeggen al vroeg dit seizoen kansen zag op een succesvol voetbaljaar. “Ik voelde een nieuwe energie, een nieuw verlangen, aan het begin van dit seizoen. Hoe meer we met elkaar spelen, hoe beter we elkaar leren kennen. Het spelen van dit soort grote wedstrijden maakt daarin een enorm verschil.”

Van Dongen wil Henderson vervolgens een gedurfde vraag stellen: “Je bent onderdeel geweest van teams die prijzen hebben gewonnen: de Premier League en de Champions League. Zit jij iets in dit team in vergelijking met Liverpool? Ik begrijp dat het een grote vergelijking is…” Henderson moest terwijl Van Dongen nog bezig was met zijn vraag al lachen. De middenvelder reageert vervolgens: “Ik houd er niet van om te vergelijken. Ik ben nu onderdeel van een compleet ander team. Een jong team, met ontzettend veel jonge spelers. Maar zoals al zei: ik heb het gevoel dat we de afgelopen maanden enorm gegroeid zijn. En ik heb het gevoel dat we onszelf nog sterk kunnen verbeteren, maar het fundament dat we hebben neergezet is veelbelovend.”

