Confrontatie tussen Ajax-fans en Noa Lang: aanvaller reageert in minuut 72

keerde zaterdagavond met PSV terug bij Ajax, waar hij van 2013 tot 2021 onder contract stond. De linksbuiten werd bij zijn wissel massaal uitgefloten door de supporters van Ajax en kon het niet laten om te reageren.

Lang begon bij PSV in de basis en leverde in de eerste helft de assist af bij de 0-1 van Luuk de Jong. In de 72ste minuut werd de aanvaller gewisseld ten faveure van Johan Bakayoko. Bij het verlaten van het veld werd Lang getrakteerd op een striemend fluitconcert van het thuispubliek.

Lang kon het vervolgens niet laten om te reageren: hij applaudisseerde en stak cynisch een duimpje op naar de Ajax-fans. “Hij wordt uitgefloten en klapt even naar de supporters die ooit zijn supporters waren”, was het commentaar van Mark van Rijswijk bij ESPN.