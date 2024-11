Feyenoord herstelt zich van Klassieker en verlengt rampreeks van AZ

Met een 3-2 overwinning op AZ heeft Feyenoord zich gerevancheerd op de verloren Klassieker. Lang zag het daar in een slechte topper echter niet naar uit. Na een inschattingsfout kwamen de Rotterdammers kort voor rust op achterstand, maar na een uur draaide de ploeg het door een eigen doelpunt en een treffer van Luka Ivanusec volledig om.

Op een ware ‘superzaterdag’ stond naast Ajax - PSV ook een ontmoeting tussen Feyenoord en AZ op het programma. Beide ploegen lieten in hun laatste wedstrijd geen goede indruk achter: de Alkmaarders kwamen niet voorbij Go Ahead Eagles (2-2), terwijl de Trots van Zuid in eigen huis de Klassieker met 0-2 verloor. Aangezien Timon Wellenreuther in dat duel bij beide tegentreffers in de fout ging, koos Brian Priske voor Justin Bijlow onder de lat. Het kind van de club liet in de beginfase echter bepaald geen onuitwisbare indruk achter.

Artikel gaat verder onder video

Reddingen hoefde de 26-jarige doelman niet te verrichten, maar in de opbouw zag het er meermaals niet lekker uit. Zo belandde één pass recht in de voeten van Denso Kasius, die even later een aardige dribbelactie liet zien in het Rotterdamse strafschopgebied en daarmee het gevaarlijkste moment van de bezoekers noteerde. Ook bij Feyenoord was de rechtsback verantwoordelijk voor de meest dreigende situatie, maar na een goede steekpass kon Givairo Read de bal net niet goed terugleggen. Een paar schotkansjes kreeg de thuisploeg wel, maar de pogingen van Ivanusec en Igor Paixao misten alle richting. Om AZ in verlegenheid te brengen, was het spel van de Rotterdammers (veel lange ballen en indraaiende buitenspelers) te voorspelbaar en onzorgvuldig.

Voor een tegendoelpunt hoefde Feyenoord echter niet te vrezen; na een halfuur had de ploeg van Maarten Martens nog geen enkele doelpoging genoteerd. Het team van de Belgische oefenmeester poogde op de counter te leunen, maar sprong zeer onzorgvuldig om met de ruimtes die er bij tijd en wijle vielen. Naarmate de tijd vorderde probeerde de thuisploeg de duimschroeven langzaam verder aan te draaien en kreeg het Ivanusec een grote kans, maar van goed spel was niet te spreken. De eerste helft was een stroperig foutenfestival dat het predicaat ‘topper’ verre van waardig was. Het verrassende openingsdoelpunt, kort voor rust, paste met een dubbele fout toch in het plaatje. Bij een lange bal op David Møller Wolfe ging Thomas Beelen de mist in, waarna ook de uitkomende Bijlow mistastte. De Noorse linksback legde vervolgens rustig terug op Parrott, die de eerste Alkmaarse kans promoveerde tot doelpunt.

Na rust kreeg Sven Mijnans twee mogelijkheden om de voorsprong te vergroten, maar de middenvelder uit vorm had zijn vizier niet op scherp staan. Aan de andere kant verscheen Ivanusec alleen voor de doelman, maar schoot hij de bal wild over. Na deze enthousiaste fase nam Feyenoord de teugels weer in handen, maar bleef het spel matig. De Rotterdammers kwamen uiteindelijk gelukkig langszij. Een voorzet van Igor Paixao werd aangeraakt door Møller Wolfe, waarna de bal achter zijn eigen keeper binnenviel.

Twee minuten later moest Rome-Jayden Owusu-Oduro opnieuw vissen. Julian Carranza hield de bal handig vast en speelde de meegelopen Ivanusec aan, waarna de Kroaat het leder vanaf de linkerkant onder de jonge keeper door schoof.

Na een gevaarlijk moment voor AZ was het Ibrahim Osman die tien minuten voor tijd de wedstrijd met een acrobatische volley in het slot leek te gooien. De Alkmaarders besloten echter anders: na een snelle counter schoot Mexx Meerdink uit een scherpe voorzet van Ernest Poku de 3-2 binnen. Vervolgens ontspon zich een spannende openingsfase, waarin een treffer ondanks immense ruimtes uitbleef.

Rampreeks AZ

AZ wist de laatste vijf competitiewedstrijden niet te winnen; in die wedstrijden pakte het slechts één punt. Inclusief Europese wedstrijden staat de zegeloze reeks al op zeven duels. De ploeg van Martens staat op de zesde plaats in de Eredivisie en verkeert in een sportieve crisis.