Commotie op social media: had het eerste doelpunt van PSV tegen Girona wel mogen tellen?

Er is na het doelpunt van PSV-verdediger Ryan Flamingo in de thuiswedstrijd tegen Girona in de Champions League wat commotie ontstaan op social media. Flamingo tikte, via een tegenstander, binnen uit een lange inworp van . De middenvelder maakte indruk met zijn worp, maar was die wel volgens de regels? Er wordt gesuggereerd dat hij met een voet in het veld stond, maar hij lijkt met zijn hak de zijlijn nog te raken. Dáárom telt het doelpunt ‘gewoon’.

Tillman is dinsdagavond de grote man bij PSV. De Amerikaanse international was afgelopen zaterdag nog de grote schlemiel in de uitwedstrijd tegen Ajax. Met een enorme fout stond hij aan de basis van de winnende treffer van Mika Godts en daarmee de eerste competitienederlaag voor PSV dit seizoen. Peter Bosz behoudt desondanks het vertrouwen in Tillman en liet hem drie dagen na de topper tegen Ajax ‘gewoon’ weer aan de aftrap verschijnen. Ditmaal niet als meest controlerende middenvelder, maar op de nummer 8-positie.

Daar lijkt Tillman zich een stuk meer op zijn gemak te voelen. De middenvelder was met een harde knal vanaf randje zestien al dicht bij een vroege openingstreffer, maar zag die inzet nog gekeerd worden door de doelman van Girona. Een paar minuten later had Tillman alsnog reden tot juichen. Uit een krachtige inworp van de oud-speler van Bayern München kon Flamingo namelijk, via een tegenstander, binnen tikken voor de 1-0. Een kwartier later was het Tillman zelf die het net deed trillen. Na een knappe individuele actie schoot hij overtuigend binnen voor de 2-0.

Foutieve ingooi?

Maar had het doelpunt van Flamingo wel mogen tellen? Daar bestaan op social media wat twijfels over. “Ik klaag niet, maar deze PSV-goal had niet mogen tellen tegen Girona. Foutieve ingooi van Tillman waar de goal direct uit voortkwam”, zo schrijft iemand op X. Tillman lijkt met zijn linkervoet in het veld te staan. De regel bij een inworp luidt als volgt: “De speler moet een deel van beide voeten op of achter de zijlijn, in neutraal gebied op maximaal 1 meter van de zijlijn, met het gezicht naar het speelveld gericht, de bal met beide armen boven of achter het hoofd inwerpen op de plaats waar de bal over de zijlijn is gegaan.”

Bij de inworp van Tillman was het dus de vraag of hij met zijn linkervoet de zijlijn raakte. De scheidsrechter moest even wachten op het oordeel van de VAR, maar die moet hebben geconstateerd dat Tillman zijn linkervoet met de hak de zijlijn raakte. Het is weliswaar heel minimaal, maar wel voldoende om het doelpunt van Flamingo ‘gewoon’ te laten staan.

